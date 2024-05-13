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РИА Новости

В ЕС согласовали черновик соглашения о гарантиях для Украины, пишут СМИ

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Флаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Die Welt: ЕС согласовал черновик документа о гарантиях безопасности для Украины

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. У Евросоюза есть согласованный черновик соглашения о гарантиях безопасности для Украины, документ не предусматривает участия военнослужащих армий стран ЕС в боевых действиях в зоне конфликта, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на документ.

"ЕС пришел к соглашению (в вопросе, – ред.) обязательств по безопасности для Киева... Черновик на данный момент обсуждается с Киевом", – отмечает автор статьи, ссылаясь на черновой вариант документа, оказавшийся в его распоряжении.
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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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