В ЕС согласовали черновик соглашения о гарантиях для Украины, пишут СМИ

Die Welt: ЕС согласовал черновик документа о гарантиях безопасности для Украины

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. У Евросоюза есть согласованный черновик соглашения о гарантиях безопасности для Украины, документ не предусматривает участия военнослужащих армий стран ЕС в боевых действиях в зоне конфликта, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на документ.

"ЕС пришел к соглашению (в вопросе, – ред.) обязательств по безопасности для Киева... Черновик на данный момент обсуждается с Киевом", – отмечает автор статьи, ссылаясь на черновой вариант документа, оказавшийся в его распоряжении.