Donya-e Eqtesad: Си Цзиньпин отверг требование Макрона "надавить на Москву"

Макрон отстаивает необходимость развивать отношения с Китаем. Однако для этого Парижу придется кое-чем поступиться, пишет Donya-e Eqtesad. Во время своего европейского турне Си Цзиньпин озвучил твердые принципы, от которых он отказываться не намерен.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего двухдневного визита во Францию в категорической форме отверг критику своей страны за якобы "тесные связи с Россией" по вопросам российско-украинского конфликта. При этом он заявил: "Мы против использования кризиса для обвинения какой-либо третьей стороны, для оскорбления ее имиджа, поскольку подобным образом мы провоцируем новую холодную войну".

По данным газеты New York Times, Си Цзиньпин, стоя рядом с президентом Франции Макроном, в ходе своего ответного выступления решительно отстаивал подход Китая к данной проблеме. Он подчеркнул, что Китай не является "ни источником кризиса, ни его стороной, ни его участником".

Как полагают западные СМИ, эти утверждения Си были адресованы, главным образом, Соединенным Штатам, систематически выступающим с обвинениями в адрес Китая. При этом они утверждают, что КНР якобы помогает России противостоять введенным против нее санкциям, закупая в огромных объемах российские нефть и газ и помогая Москве в вооруженном конфликте с Украиной. Америка, предоставляя в качестве доказательств даже спутниковые снимки, утверждала, что Китай направляет на Украину войсковые части, передает России микрочипы и оборудование так называемого двойного назначения.

Однако лидер Китая выступил с категорическими заявлениями именно в начале своего европейского турне, словно указав всем европейским лидерам, какие принципы они должны учитывать в диалоге с дальневосточным партнером. Он, таким образом, не побоялся дать резкий ответ Макрону, а также присутствовавшей на переговорах в Париже главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которые требовали от китайского лидера использовать влияние, "которое он имеет в Москве", дабы положить конец военному конфликту. Европейские лидеры имели в виду, разумеется, тот "конец конфликта", который устроил бы Запад и Украину.

Как известно, Си Цзиньпин позднее должен будет принять Владимира Путина в Пекине, и европейцы явно ждали от китайского лидера если не обещаний, то хотя бы каких-то заявлений в этой связи. Однако глава КНР не сделал никаких предложений, озвучив только одно: положить конец военному противостоянию и добиться мира, "которого желают все".

Переговоры в Париже начались после того, как Владимир Путин, уже в официальном статусе переизбранного президента России, снова допустил использование в конфликте на Украине ядерного оружия. В Европе немедленно цитируют подобные высказывания российского лидера, систематически вырывая их из контекста. Однако Москва, делая подобные резкие заявления, всегда подчеркивает, что они являются ответом на скандальное заявление Макрона о возможном размещении на Украине западных сил. Причем позднее президент Франции снова и снова возвращался к своим высказываниям, давая понять, что не ошибся и не оговорился. Макрон неоднократно заявлял, что придерживается своей позиции относительно войск НАТО на Украине. Эти заявления, по его собственным словам, придали некий новый "стратегический смыл" противостоянию.

Разумеется, в начале переговоров с китайским лидером он об этом не упомянул. Си Цзиньпину он сказал только, что "без безопасности Украины не будет безопасности Европы". В диалоге с китайским собеседником Макрон даже подчеркнул, что Франция не находится в состоянии войны с Россией и ее народом и не стремится "свергнуть режим Путина". Очевидно, замечая, что эти пояснения не производят желаемого эффекта на китайского лидера, Макрон резюмировал, что Франция и Китай должны постоянно поддерживать относительно украинского урегулирования тесный и непрерывный диалог.