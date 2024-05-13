J-20 против J-16: сравним два самых опасных китайских истребителя (Military Watch Magazine, США)

Высокоэффективный китайский самолет J-16, разработанный на основе российского Су-27, обладает передовыми боевыми возможностями. Однако в арсенале ВВС НОАК также есть J-20, единственный в мире истребитель пятого поколения. Редакция MWM сравнила эти два военных самолета и попыталась понять разобраться, есть ли у них "равные соперники".

В середине 2010-х годов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приняли на вооружение три новых класса истребителей, которые сегодня развернуты в более чем 40 полках и которые стали революцией в сфере боевых возможностей страны в небе. Самым известным из них стал Chengdu J-20 – единственный в мире истребитель пятого поколения, разработанный и широко эксплуатируемый за пределами США. Он был задуман как дальний тяжелый истребитель для завоевания превосходства в воздухе с передовой авионикой и стелс-возможностями. Дополнением к этому высокоэффективному стелс-истребителю является Shenyang J-16, усовершенствованная модификация первого истребителя четвертого поколения Су-27 (по кодификации НАТО: Flanker). Он относится к тому же весовому диапазону, что и J-20, и также имеет очень мощный радар и большую продолжительность полета. Эти два истребителя поддерживались J-10C, легким одномоторным истребителем четвертого поколения, который до 2022 года производился в гораздо больших масштабах, чем каждый из них. Это позволило модернизировать эскадрильи с использованием авионики и вооружения пятого поколения с небольшими затратами. Хотя J-10C доказал свою высокую эффективность как в ударных, так и в воздушных боях во время учений, превосходя российские Су-35 почти в два раза по размерам и став серьезным конкурентом для J-16, его гораздо меньшая дальность полета, меньшая боевая нагрузка и радар ограничивают возможности его эксплуатации по сравнению с двумя более тяжелыми аналогами.

Истребитель пятого поколения J-20 обладает передовым преимуществом уменьшенной эффективной площади рассеяния, что делает его очень живучим в боях за пределами визуальной дальности, а также он обладает значительно уменьшенной тепловой заметностью для снижения уязвимости на более близких расстояниях. Хотя самолет впервые поступил на вооружение в 2017 году и имел сопоставимую с J-16 дальность полета. Интеграция более совершенных двигателей WS-10C на моделях, поступающих на вооружение с 2021 года, значительно повысила его продолжительность полета и обеспечила возможность сверхзвукового полета без использования форсажных камер. Разница в дальности и летных характеристиках значительно возрастет после установки двигателей нового поколения WS-15, которые позволят осуществлять сверхзвуковой полет без использования форсажных камер на гораздо более высоких скоростях, а также обеспечат гораздо более высокий уровень маневренности. Кроме того, J-20 имеет ряд особенностей авионики, которые, как известно, не были интегрированы в J-16, включая систему с распределенной апертурой, которая особенно ценна для ведения боя на визуальной дистанции. Эти преимущества привели к тому, что ВВС НОАК вынуждены ставить J-20 в невыгодное положение при имитации боев с J-16, сводя на нет их стелс-возможности с помощью специальных отражателей.

Хотя J-20 имеет ряд неоспоримых преимуществ, J-16 не ограничен необходимостью нести вооружение внутри, чтобы сохранить уменьшенную эффективную площадь рассеяния. Это позволяет не только размещать значительно большую полезную нагрузку, но и нести ракеты и бомбы большего диаметра, которые не могут быть размещены в оружейных отсеках J-20. Наиболее заметной среди них является ракета класса "воздух-воздух" большой дальности PL-XX, которая превосходит все известные в мире ракеты подобного типа по дальности действия (500-600 километров). Ракета использует двойное инфракрасное и радиолокационное наведение и оптимизирована для нейтрализации дорогостоящих самолетов, таких как стратегические бомбардировщики и самолеты ДРЛО. Еще одна роль, которую может выполнять J-16 и которую не может выполнять J-20, – это роль специализированной платформы радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Вариант J-16D, представленный в 2021 году, является близким претендентом на звание ведущего самолета в мире в этой области, и ожидается, что в обозримом будущем у него не будет равных соперников.

Хотя одним из ключевых недостатков американских истребителей пятого поколения являются более высокие эксплуатационные расходы и требования к техническому обслуживанию по сравнению с их аналогами четвертого поколения и, как следствие, более низкие показатели готовности, J-20 не считается значительно более сложным или дорогостоящим в эксплуатации, чем аналогичные самолеты четвертого поколения. Тем не менее, хотя J-16 может считаться менее экономичным, чем J-20, его ракета PL-XX делает его весьма эффективным дополнением к стелс-истребителю благодаря его способности угрожать дорогостоящим целям. В то время как J-20 поступил на вооружение только в одноместной конфигурации, двухместная конфигурация J-16 также оптимальна для работы в качестве воздушного командного центра или нанесения более сложных ракетных ударов.

Хотя увеличение производства самолетов J-20 с 2022 года, которое, как ожидается, достигнет почти 120 единиц в 2025 году, может привести к сокращению закупок J-16, ожидается, что J-16 сохранит свое место в авиапарке. Поскольку J-20 был разработан с чистого листа, ему потребовалось больше времени после поступления на вооружение, чтобы стать полностью работоспособным. Он поступил на вооружение почти через три года после J-16, передового самолета четвертого поколения, который в течение многих лет служил главным истребителем Китая в воздушных боях, пока у нового стелс-самолета "прорезались зубы" Таким образом, хотя J-16 играл гораздо более важную оперативную роль во флоте в течение 2010-х годов и примерно до 2023 года, дальнейшее совершенствование J-20 и ускоренные закупки постепенно приведут к тому, что он вытеснит своего нестелсового собрата по значимости.