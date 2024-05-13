Источник: танкер Черноморского флота пройдет ремонт на Балтике

По информации источника, не исключено, что будет выбран один из заводов в Калининградской области

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Малый морской танкер (ММТ) проекта 03182 "Вице-адмирал Паромов" Черноморского флота (ЧФ) после вахты в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России находится на Балтике, в ближайшее время начнется его ремонт на одном из заводов на северо-западе России. Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли.

"ММТ "Вице-адмирал Паромов" ЧФ в настоящее время находится на Балтике, где пройдет сервисное обслуживание и ремонт на одном из заводов судоремонтной отрасли. В ближайшее время ожидается принятие решения о предприятии, которому будет поручен ремонт. Не исключено, что будет выбран один из заводов в Калининградской области", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

ММТ "Вице-адмирал Паромов" был построен на судостроительном заводе "Волга" (Нижний Новгород), принят в состав ЧФ в 2021 году.

Суда проекта 03182 разработаны в качестве многоцелевой платформы усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких, сухих грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций.

ММТ проекта 03182 ледового класса Arc4 имеет полное водоизмещение 3,5 тыс. тонн, длину 75 метров, ширину 15,4 м, максимальную осадку 5 м, экипаж - 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Суда этого проекта считаются платформами для Арктической группировки войск.