Войти
Lenta.ru

США заключили контракт на производство поставляемых Украине дальнобойных ракет

532
0
-1
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters.

Пентагон: заключен контракт на производство поставляемых Украине ракет GMLRS

США заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin контракт более чем на 332 миллиона долларов на производство управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System). Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает РИА Новости.

Контракт рассчитан до 20 октября 2027 года. Эти ракеты активно поставляются на Украину в рамках американской военной помощи.

В марте сообщалось, что GMLRS начнут производить в Австралии, так как американская промышленность не справляется с возросшим спросом на ракеты.

Снаряды GMLRS используются в ракетных комплексах HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). В ночь на 11 мая стало известно, что Госдепартамент одобрил срочную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
18.12.2023
Комплекс для полноценности: изменит ли расклад сил появление у США гиперзвуковых ракет
04.09.2023
«Смерч» повышает точность
22.12.2022
Литва подписала соглашение о приобретении ракетных комплексов HIMARS
12.12.2022
Эстония подписала соглашение о закупке ракетных комплексов HIMARS
14.11.2022
Литве будут поставлены ракетные комплексы HIMARS и ATACMS
18.07.2022
Эстонии будут поставлены ракетные комплексы HIMARS и ATACMS
30.05.2022
Австралия приобретет американские ракетные комплексы HIMARS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 23:05
  • 1298
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 20:17
  • 6
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 13.05 18:56
  • 2
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 13.05 18:55
  • 280
Космонавтика Илона Маска
  • 13.05 18:20
  • 2721
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 15:30
  • 2
В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра
  • 13.05 15:22
  • 41
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 13.05 05:36
  • 156
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 01:57
  • 1
БПЛА – проблема идентификации «свой-чужой»
  • 12.05 18:10
  • 2
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России
  • 12.05 17:52
  • 1276
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 17:44
  • 29
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 11.05 16:04
  • 300
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 11.05 15:46
  • 112
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.05 15:18
  • 137
Подстава над Идлибом