Придать «Импульс»: новую гусеничную платформу опробовали в зоне СВО

Ее можно использовать при штурмовых действиях и эвакуации раненых

Российские инженеры разработали универсальную гусеничную платформу, которая может выполнять как боевые, так и транспортные задачи. С помощью боевого модуля устройство превращается в гранатомет или пулемет, который при штурме позиций противника сможет прикрывать пехоту. Платформа может перевозить грузы весом до тонны, эвакуировать раненых. Ее прототип уже прошел апробацию в зоне СВО. О том, что собой представляет перспективная разработка, — в материале «Известий».

Или пулемет, или гранатомет

Прототип универсальной гусеничной платформы «Импульс-М» с боевым модулем прошел апробацию в зоне СВО, рассказали «Известиям» в IT-компании «Гумич РТК».

Управлять ею оператор может с помощью удаленного модуля радиосвязи (УМР) — пульт управления соединяется с модулем кабелем длиной до 100 м. Это позволяет солдату находиться в безопасном месте, если вдруг координаты УМР будут обнаружены средствами радиоэлектронной борьбы.

Универсальная гусеничная платформа «Импульс-М» (рендер) Источник изображения: Фото: «Гумич РТК»

Быстросъемный боевой модуль со сменным вооружением представляет собой гранатомет или пулемет. Первый — это либо АГС-30, либо АГС-17 с боекомплектом 100 выстрелов. Использовать его можно против пехоты, в том числе находящейся в укрытиях.

Пулемет танковый с боекомплектом 500–1000 выстрелов предназначен для поражения живой силы. Кроме того, он может уничтожить небронированное и легкобронированное вооружение, военную и специальную технику противника на дальностях до 1,5 км.

— В случае снаряжения гранатометом она реально, как в кино, за одну очередь сможет футбольное поле накрыть разрывными снарядами, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Сейчас гранатомет стреляет, его обнаруживают и тут же накрывают. А с помощью платформы можно будет выезжать вперед на 100 м и где-то в закрытом месте сидеть и при этом вести огонь. Тогда оператор уцелеет в случае ответных действий.

«Импульс-М» можно также использовать как пусковую установку для запуска противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Корнет» или роя БПЛА-камикадзе из транспортно-пусковых контейнеров.

Большие перспективы

Аналогичный модуль был разработан в Евросоюзе в 2018 году, рассказал «Известиям» экс-сотрудник Международного противоминного центра ВС РФ Алексей Крот.

— Они уже даже на вооружение его приняли, — уточнил он. — Его выпускает эстонская компания Milrem Robotics для всего коллективного Запада. В свое время были определенные стычки в Индонезии и в Мали, и там такие платформы использовали для подвоза припасов, средств питания, воды. По техническим параметрам она может преодолевать препятствия, соответственно, сможет функционировать даже в условиях городской застройки — выехать за поворот, повернуться, посмотреть, что там. А с учетом того что она достаточно компактная, ее подбить сложнее, чем бронетранспортер или танк.

Беспилотный наземный аппарат от Milrem Robotics Источник изображения: Фото: Global Look Press/ Fabian Sommer

Универсальную платформу можно будет использовать и при штурмовых действиях, уточнил Дмитрий Корнев.

— Вы за угол заехали, понаблюдали, что там, еще и с пулемета постреляли или гранатомета. Устройство может работать на открытой местности и в условиях городской застройки. Правда, габариты не дадут ей проползти в небольшое здание, но в какой-то цех, допустим, на территории предприятия попасть сможет.

Все транспортные задачи в одном устройстве

Кроме боевых задач платформа может выполнять транспортные — буксировка, перевозка грузов, эвакуация раненых и техники. В частности, при подъеме в 20 градусов она перевозит до 500 кг груза. К платформе также можно прикрепить прицеп для буксировки с весом до 1 тыс. кг.

Универсальная гусеничная платформа «Импульс-М» (рендер) Источник изображения: Фото: ГУМИЧ РТК

Для разминирования у нее есть противоминный катковый трал, который позволяет проделывать проходы в минных полях, разминировать дороги.

За счет гусениц эта платформа сможет проехать даже по противопехотной мине, отметил Алексей Крот. По его словам, с точки зрения ее использования для задач логистики на данный момент из видеороликов что выложены в интернет, можно сделать вывод, что она реализована на 100%.

— «Импульс-М» может также заниматься расчисткой заснеженных дорог, заграждений и завалов с помощью бульдозерного отвала. Или выполнять земляные работы, — уточнили в компании.

«Импульс-М» (рендер) Источник изображения: Фото: «Гумич РТК»

Кроме того, представитель «Гумич-РТК» отметил, что устройство может эвакуировать одновременно двух бойцов со снаряжением на носилках.

— Туда человек 10 может набиться, и она спокойно их увезет. Так что в любом случае такая платформа крайне востребована именно на переднем крае. Взяли с собой обмундирование, снаряжение, запасов на несколько дней и выехали на выполнение задачи. То есть для специальных операций она тоже будет востребована. Тем более, опять же, она может управляться по проводам, а это означает скрытое применение, то есть, без работы радиостанции, — подвел итог Дмитрий Корнев.

В войсковую эксплуатацию также был передан Досмотровый робототехнический комплекс «СТИК», добавили в IT-компании. Он создан для оперативного сбора аудио- и видеоинформации в труднодоступных и опасных для человека местах в дневное и ночное время суток. Это небольшая колесная платформа, оборудованная камерами и тепловизорами, смонтированными на подъемной штанге. Платформа под дистанционным управлением оператора способна скрытно выдвигаться к месту наблюдения и передавать визуальную и аудио информацию на расстояние до километра.

Юлия Леонова