Си Цзиньпин завершил поездку в Европу

По итогам визита председателя КНР в Венгрию стороны приняли "Китайско-венгерское совместное заявление об установлении всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху"

БУДАПЕШТ, 10 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил государственный визит в Венгрию, где у него состоялись переговоры с президентом страны Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном. Пребывание в Будапеште стало заключительной частью европейской поездки китайского лидера, в ходе которой он посетил также Париж и Белград.

Телеканал М1 показал в прямом эфире вылет самолета Си Цзиньпина из международного аэропорта имени Ференца Листа обратно на родину. Последним мероприятием в программе его визита стал обед в ресторане на берегу Дуная, куда председателя КНР с женой Пэн Лиюань пригласили Орбан и его жена Анико Леваи. Ресторан расположен под крышей 143-метровой башни нефтяной компании Mol, из его окон открывается вид на Будапешт. Орбан заметил по этому поводу, что сейчас "венгерско-китайские отношения находятся на беспрецедентной высоте".

По итогам визита Си Цзиньпина стороны приняли "Китайско-венгерское совместное заявление об установлении всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху". Именно так Венгрия и Китай охарактеризовали высокий уровень двусторонних связей с учетом результатов, достигнутых в последние годы.

Выступая перед журналистами после переговоров с Си Цзиньпином, Орбан отметил, что китайские инвестиции в венгерскую экономику превышают сейчас €16 млрд . Договоренности о совместных инфраструктурных проектах, в том числе в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", предусматривают их дальнейшее увеличение. В Будапеште Венгрия и Китай заключили 18 соглашений о сотрудничестве в таких областях, как инвестиции, торговля, ядерная энергетика, таможенный контроль, сельское хозяйство, наука, культура, туризм, СМИ.

Это позволило им назвать визит Си Цзиньпина историческим, тем более что он состоялся в 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами. Шуйок, недавно заступивший на пост президента Венгрии, принял приглашение председателя КНР посетить с визитом Пекин. Орбан, встречавшийся с китайским лидером уже в восьмой раз, ежегодно приезжает туда на международные форумы "Один пояс - один путь".

Сотрудничество без препятствий

Как сообщили венгерские представители, одной из тем переговоров Си Цзиньпина в Будапеште стал конфликт на Украине. В совместном заявлении стороны высказались за урегулирование любых международных споров исключительно дипломатическим путем, и правительство Венгрии подтвердило, что поддерживает китайский мирный план урегулирования украинского конфликта, выдвинутый в феврале 2023 года. Основными положениями этого документа из 12 пунктов являются прекращение огня и начало переговоров.

Кроме того, стороны выразили готовность поддерживать друг друга "в защите национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности". Как говорится в их совместном заявлении, Китай уважает независимый выбор Венгрией пути развития, а венгерское правительство твердо придерживается принципа "одного Китая".

Комментируя по просьбе корреспондента ТАСС итоги визита Си Цзиньпина, руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо отметил, что многочисленные соглашения, заключенные с КНР, дают Венгрии "возможность компенсировать свою одностороннюю торговую зависимость от ЕС в среднесрочной перспективе, модернизировать свои средства производства за счет внедрения передовых китайских методов и технологий и создать важную позицию для Китая в западноевропейской интеграции через Венгрию".

"Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Венгрию был очень полезным и перспективным для обеих стран. Он доказал, что национальное развитие может быть ускорено, если сотрудничеству не препятствуют идеологические и политические соображения и оно основано на взаимном уважении, равенстве государств и взаимных интересах", - сказал эксперт.

Европейские рынки и Украина

Визит в Венгрию, как и в целом поездка в Европу, были важны для Китая с точки зрения отношений с Евросоюзом. Пекин заинтересован в расширении торговли с ЕС и сохранении для себя европейского рынка.

В совместном китайско-венгерском заявлении отмечается, что КНР подтверждает приверженность развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Евросоюзом, "поощряет обмены на высоком уровне в целях содействия сближению взглядов по стратегическим вопросам", решения глобальных проблем и экономического сотрудничества на сбалансированной основе. Венгрия, как член ЕС, разделяет эти принципы и внесет свой вклад в их реализацию.

Выбор Си Цзиньпином Будапешта и Парижа для обсуждения этих вопросов неслучаен: с Венгрией у Китая установились лучшие отношения из всех стран ЕС, а Франция в меньшей степени, нежели многие другие, подвержена влиянию Соединенных Штатов. "США делают все для того, чтобы заблокировать отношения между Китаем и Европой", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член Международного дискуссионного клуба "Валдай" политолог Габор Штир.

В Париже Си Цзиньпин встретился не только с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, но и приехавшей туда из Брюсселя главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Насколько известно, помимо вопросов торговли между КНР и ЕС, они обсуждали и конфликт на Украине. Как сообщила газета The New York Times, Макрон и фон дер Ляйен пытались оказать давление на китайского лидера, чтобы он использовал "свое влияние на Москву" и попытался убедить ее в необходимости завершить военную операцию на Украине. По сведениям издания, председатель КНР не стал брать на себя такую миссию.

Штир обратил внимание корреспондента ТАСС, что незадолго до поездки в Европу Си Цзиньпин принимал у себя канцлера Германии Олафа Шольца, который также затрагивал на переговорах украинскую тему. Таким образом, отметил эксперт, председателю КНР удалось из первых уст услышать мнение европейских лидеров на этот счет. Вскоре он сможет обсудить эти вопросы на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В Москве и Пекине идет подготовка к его визиту в Китай.