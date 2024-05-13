Reuters: Канада выделит $55,7 млн на инициативу ФРГ по отправке Украине систем ПВО

ОТТАВА, 10 мая. /ТАСС/. Оттава выделит $55,7 млн на инициативу ФРГ, направленную на быструю поставку систем противовоздушной обороны на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Канады Уильяма Блэра.

Заявление было сделано во время визита в Канаду министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Ранее он заявил в ходе визита в США, что Германия закупит у Соединенных Штатов три реактивные системы залпового огня HIMARS. Предполагается, что они будут получены от ВС США и доставлены на Украину.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине.