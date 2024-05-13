ГА ООН приняла резолюцию с признанием права палестинцев на полноправное членство в Организации

Призывает СБ ООН еще раз рассмотреть вопрос о принятии Палестины в ООН

Нью-Йорк (ООН). 10 мая. ИНТЕРФАКС - Генассамблея (ГА) ООН в пятницу проголосовала за резолюцию, в которой признает право палестинцев на полноправное членство в Организации, и призвала Совбез еще раз рассмотреть этот вопрос.

Документ поддержали 143 государства, против него выступили девять стран, 25 воздержались. Для принятия резолюции было необходимо две трети голосов государств-членов.

В резолюции, опубликованной на сайте ООН, в частности, говорится, что Генассамблея "приняла решение, что Государство Палестина имеет право на членство в ООН в соответствии со статьей 4 Устава ООН и должно быть принято в члены ООН".

"Генассамблея соответственно рекомендует Совету Безопасности положительно пересмотреть этот вопрос в свете этого решения", - подчеркивается в тексте проекта резолюции.

Помимо этого, ГА ООН призывает международное сообщество возобновить и скоординировать усилия, направленные "на безотлагательное прекращение израильской оккупации, начавшейся в 1967 году, и справедливое, прочное и мирное урегулирование вопроса о Палестине и израильско-палестинского конфликта в соответствии с международным правом".

Перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что членство палестинцев в ООН стало бы первым шагом в решении палестинского вопроса.

"Именно принятие государства Палестины стало бы первым практическим шагом на пути к справедливому решению палестинского вопроса на одобренной ООН платформе и с опорой на общепризнанную правовую базу", - сказал Небензя.

Он добавил, что принятие данного проекта резолюции хоть и не изменит статус палестинцев в ООН, но предоставит им больше возможностей.

"Из-за позиции США Палестина вынуждена по-прежнему довольствоваться лишь статусом постоянного наблюдателя при ООН. Она таковым останется и после принятия данного проекта, однако получит ряд дополнительных возможностей для более эффективной работы в Генеральной Ассамблее ООН и в рамках проводимых под ее эгидой заседаний", - подчеркнул постпред РФ.

Кроме того, Небензя выразил надежду, что США теперь не будут блокировать в СБ ООН резолюцию о членстве палестинцев.

Ранее западные СМИ писали, что маловероятно, что голосование изменит статус палестинцев во всемирной организации. По сути, оно послужит дальнейшему рассмотрению заявки Палестины на присоединение к ООН несмотря на то, что в апреле США заблокировали резолюцию СБ ООН о признании палестинцев полноправными членами организации. Согласно правилам, заявку на членство сначала должен одобрить именно СБ ООН, а после этого - Генассамблея.

The Times of Israel в свою очередь сообщало, что постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан до голосования ГА ООН осудил проект резолюции Генассамблеи, заявив, что он предоставит палестинцам де-факто статус и права государства и противоречит основополагающему Уставу ООН.

"Если он будет одобрен, я рассчитываю, что США полностью прекратят финансирование ООН и ее институтов в соответствии с американским законодательством", - сказал Эрдан.

Согласно законодательству США, Вашингтон не может финансировать какую-либо организацию ООН, которая предоставляет полноправное членство любой группе, не обладающей "международно признанными атрибутами" государственности. Так, США прекратили финансирование Агентства ООН по культуре (ЮНЕСКО) в 2011 году после того, как палестинцы стали его полноправным членом.

Совбез ООН в середине апреля не принял проект резолюции, который рекомендовал Генассамблее предоставить палестинцам полноправное членство в международной организации.

"За" проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию. Еще двое воздержались. США - единственная страна, проголосовавшая "против".

Для одобрения резолюции требовалось как минимум девять голосов в поддержку и отсутствие вето со стороны постоянных челнов Совбеза. Согласно процедуре, если документ набирает необходимое количество голосов и ее никто не блокирует, она переходит на рассмотрение ГА ООН. Для одобрения полноправного членства Палестине нужно две трети голосов членов Генассамблеи.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в сентябре 2011 года подал заявку на полноправное вступление палестинского государства, но тогда не удалось заручиться необходимой поддержкой девяти из 15 членов СБ ООН. С ноября 2012 года палестинцы получили статус страны-наблюдателя в ООН. Соответствующее решение Генеральная Ассамблея ООН поддержала двумя третями голосов.