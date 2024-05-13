"Полетит не только в Киев". Медведев назвал цель анонсированных РФ учений

Медведев назвал целью учений в РФ отработку ответа на возможные атаки Запада

МОСКВА, 10 мая/ Радио Sputnik. Россия проведет учения по применению тактического ядерного оружия, чтобы отработать ответ на возможные атаки противника, в том числе ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на недавние заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары переданным Лондоном оружием по территории России, а также на призывы британского министра "пересидеть" Путина на Украине.

"Крутой! Зря, дяденька. Ведь Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки – цель запланированных учений", – написал Медведев в Telegram-канале.

Накануне радио Sputnik писало, что президент РФ Владимир Путин раскрыл подробности участия Белоруссии в учениях по применению ТЯО.