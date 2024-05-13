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ТАСС

Франция могла поставлять Украине подходившие к концу срока эксплуатации ракеты SCALP

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux

Радиостанция RFI отметила, что помимо приближавшихся к утилизации, но нетронутых боеприпасов, французы забирали со складов так называемые ракеты-доноры

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Франция поставляла Украине крылатые ракеты SCALP из числа тех, чей срок службы подходил к концу. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Уточняется, что было два типа "коконов" - герметично упакованных боеприпасов, - которые отправляли Киеву. Помимо приближавшихся к утилизации, но нетронутых, французы забирали со складов так называемые ракеты-доноры. На них отсутствовали некоторые элементы, которые переставляли на состоящие на вооружении ракеты. Боеприпасы с недостающими деталями отправляли на завод-изготовитель фирмы MBDA в Бурж, где их доукомплектовывали, и передавали в качестве военной помощи Украине.

Обычно процедура обновления и проверки боеприпасов занимает три месяца, однако в случае с Украиной ее решено было ускорить. Это связано с тем, что, как полагали в Париже, отправленные на Украину SCALP будут не храниться, а использоваться во время ударов по российским целям в течение ближайших недель после поставки.

Также французские власти рассматривали возможность отправки экспортных вариантов SCALP, которые немного отличаются от поставляемых ВКС Франции и не могут быть запрограммированы с помощью компьютеров французских военных. Радиостанция уточняет, что если они будут поставлены, то на сборочных линиях их подвергнут некоторым модификациям, чтобы они могли использоваться украинскими ВВС. Дальность полета этих экспортных SCALP немного меньше, отличается и программное обеспечение для работы с ними.

Источник RFI назвал данную процедуру "экономически эффективной", поскольку данные ракеты поставляли Киеву "за четверть стоимости новых ракет", и "SCALP после извлечения из коконов все равно подлежали утилизации". Деньги выделялись из французского фонда помощи Украине, предназначенного для прямой закупки вооружений у французских производителей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о поставках дополнительных ракет большой дальности SCALP Украине. В свою очередь министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о планах направлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц на протяжении всего 2024 года. Также Франция объявила о создании "артиллерийской коалиции" для поставок вооружений и боеприпасов Украине. 

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Страны
Украина
Франция
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