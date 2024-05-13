Медведев рассказал о цели запланированных в России учений

Медведев назвал целью учений в РФ отработку ответа на возможные атаки Запада

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал целью запланированных в России учений отработку ответа на возможные атаки западными ракетами - Storm Shadow и SCALP-EG управляются не украинцами, а британцами и французами - и ответ за возможные удары по РФ "полетит не только в Киев".

Зампред СБ в своем Telegram-канале прокомментировал недавние заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона, в том числе о праве Киева наносить удары британским оружием по территории России.

"Крутой! Зря, дяденька. Ведь Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определённых обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки - цель запланированных учений", - написал Медведев.

Ранее агентство Рейтер опубликовало сообщение, в котором говорится, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в интервью заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте". Однако в ночь на пятницу в опубликованной новой версии новости цитата о "праве" Украины наносить удары по территории РФ британским оружием осталась без изменений. В комментарии агентству Блумберг Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.