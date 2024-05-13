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Экс-советник Джонсона не постеснялся в выражениях: "Запад сам себя поимел!" (Politico, США)

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Peter Nicholls

Politico: британский политик назвал Украину коррумпированной дырой

Экс-глава кампании Брексит Доминик Каммингс считает, что Запад просчитался с поддержкой Украины, пишет Politico. В этом он решительно раcходится со своим бывшим боссом Борисом Джонсоном. "Это показало всему миру, какие мы клоуны", — заявляет политик.

В четверг бывший верховный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс в резкой форме раскритиковал западную поддержку Украины.

В интервью изданию iNews Каммингс, возглавлявший в свое время кампанию за выход Великобритании из ЕС (Брексит), а в 2020 году окончательно разругавшийся с Джонсоном, заявил, что Запад “сам загнал себя в глупую ситуацию”, а санкции против России ударили по европейской политике больнее, чем по Москве.

Кроме того, бывший советник обругал президента Украины Владимира Зеленского и популярные сравнения происходящих событий со Второй мировой войной.

“Это вовсе не повторение событий 1940 года, а Зеленский не геройская фигура под стать Черчиллю", — заявил он. “Это погрязшее в коррупции украинское государство нас облапошило. Мы, считай, сами себя поимели. Нас прямо сейчас нагибают”, — продолжил Каммингс.

В последующем твите Каммингс обозвал Зеленского “дутым” лидером, но отрицал, что называл его тупицей, как в изначальной редакции интервью.

Он утверждает, что конфликт лишь упрочит отношения между Россией и Китаем, и заявляет, что западные страны “подтолкнули Россию к союзу с крупнейшей в мире промышленной державой”. Отношения между Западом и Россией он называет войной на истощение.

Каммингс давно критикует поддержку Украины и в этом решительно разошелся со своим бывшим боссом Джонсоном, ярым сторонником Зеленского и военной кампании Киева.

Бывший вдохновитель кампании Брексит прощупывает почву для создания новой политической партии на смену тори. В четверг изданию стало известно, что Каммингс организовал серию фокус-групп, чтобы разузнать мнение общественности о новой партии, настроенной против истеблишмента.

Каммингс заявил, что его новая партия с предварительным названием “Пуск” будет “решительно сосредоточена на избирателях, а не на Вестминстере и устаревших СМИ”.

Цитаты из интервью Доминика Каммингса независимому информационному центру iNews:

Дороговизна жизни стала шоком для избирателей, а санкции оказались гораздо большей катастрофой для европейской политики, чем для российской.

Они [сторонники Украины] говорили: “О, и Китай нас поддержит”. А я возражал: “Нет, Китай точно не будет, они лучше заработают кучу денег на поставках в Россию.

Каммингс заявил, что Запад так и не смог послать президенту России Владимиру Путину убедительный сигнал, чтобы он не вторгался в соседние страны.

Ну и какой, спрашивается, урок мы ему преподали? Наш урок Путину заключается в том, что мы, блин, — кучка клоунов. А это Путин знал и раньше. Но это лишь показало всему миру, какие мы клоуны, и вот Америка уже зарится на российские активы, она уже создала режим санкций, который поощряет формирование альтернативных финансовых систем по всему миру... Так что единственный урок, который из этого вынес Путин, — это что мы идиоты.

Отвечая на вопрос, как Запад должен был отреагировать на путинскую спецоперацию, Каммингс ответил, что “не следовало и ввязываться во всю эту дурацкую историю”. Он винит в этом “пустой трёп” насчет членства Украины в НАТО.

Мы чесали об этом языком как ни в чем не бывало. А Россия не раз предупреждала: “Не делайте этого, иначе мы там всё на хрен разнесем”. Зачем мы ввязались в этот глупый спор? Было бы из-за чего. Из-за коррумпированной дыры, которая не имеет вообще никакого значения. Всё это вообще бессмысленно.

Каммингс сказал, что для Бориса Джонсона конфликт оказался “подарком небес”, “спасательным кругом, который уберег его от краха” и “возможностью поиграть в Черчилля, как он давно мечтал”.

По иронии судьбы, Вестминстер заглотил эту наживку, хотя они вроде как терпеть Бориса не могли и считали лживым шарлатаном. Но почему-то они повелись на эту ахинею насчет Украины и восприняли всё всерьез.

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