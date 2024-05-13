Новая турецкая морская мина Malaman

Ресурс "Naval News" сообщает, что на оборонно-промышленной выставке Defence Services Asia 2024 (DSA-2024), проходившей с 6 по 9 мая 2024 года в столице Малайзии Куала-Лумпуре, турецкая компания Koç Savunma (в составе частного холдинга Koç) представила новую морскую донную неконтактную мину Malaman, созданную в интересах военно-морских сил Турции.

Новая турецкая морская донная неконтактная мина Malaman с маскировочным кожухом в экспозиции выставки Defence Services Asia 2024 (DSA-2024) в Куала-Лумпуре (Малайзия), май 2024 года (с) www.navalnews.com

Мина Malaman впервые была представлена на оборонно-промышленной выставке IDEF-2023 в Стамбуле, а на DSA-2024 представитель компании-разработчика заявил, что мина "успешно завершила этап функциональной демонстрации", включая реальный взрыв в море в феврале 2024 года. В настоящее время Malaman "проходит процедуры окончательной приемки" и будет готова достичь статуса серийного производства и начальной эксплуатационной готовности в ближайшие месяцы.

Мина разработана Koç Savunma в партнерстве с турецким оборонным институтом TUBITAK SAGE и компанией МКЕ, отвечающей за производство ее взрывчатого снаряжения. Мина может ставиться с надводнык кораблей (с минных тележек), подводных лодок (из 533-мм торпедных аппаратов) и самолетов (в том числе с применением модуля планирования и коррекции). Мина имеет массу более 600 кг, длину более 1800 мм, диаметр 533 мм и глубину постановки более 100 м. Мина оснащена комбинированным электронным взрывателем с магнитным, акустическим, вибрационным и гидродинамическим каналами, возможностями классификации целей и программирования под них, прибором кратности, акустическим датчиком "свой-чужой". Мина может оснащаться специальным кожухом для ее гидролокационной и визуальной маскировки на морском дне.

Для авиационного применения мина может совмещаться с разработанным Koç Savunma совместно с TUBITAK SAGE и МКЕ универсальным модулем планирования и коррекции UÇA, который обеспечивает заявленную дальность сброса с самолета с большой высоты до 70 км от места постановки.

Новая турецкая морская донная неконтактная мина Malaman с маскировочным кожухом (с) Koç Savunma / www.navalnews.com

Турецкий универсальный модуль планирования и коррекции UÇA (с) Anadolu