Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов

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В сети опубликовано первое изображение разрабатываемой Командованием специальных операций американских ВВС "малой крылатой ракеты", которую, как предполагается, можно будет запускать из пусковых контейнеров через десантную рампу военно-транспортных самолетов AC-130J/MC-130J. Ракеты этого типа предположительно будут иметь дальность действия до 400-700 километров.

Ранее сообщалось о проведенных ВВС США испытаний сброса крылатых ракет с транспортного самолета MC-130J Commando II. После сброса "малая крылатая ракета" планировала на парашюте, после чего включила двигатель и успешно поразила расположенную на полигоне цель. Эти испытания продемонстрировали возможность использования транспортной авиации в качестве носителей ракетных вооружений.

Пентагон намеревается усовершенствовать разрабатывавшуюся с конца 1970-х годов систему использования транспортных и пассажирских самолетов в качестве носителей крылатых ракет. Таким образом, транспортный самолет фактически превращается в мобильную пусковую установку, которая способна запускать ракеты по сигналу истребителя или беспилотника, который обеспечивает наведение на цель. Для запуска ракеты были сконструированы специальные контейнеры, размещаемые в грузовом отсеке самолета и сбрасываемые подобно другим грузам. Программу назвали Rapid Dragon ("Быстрый дракон").

Как утверждают представители американской компании Lockheed Martin, благодаря Rapid Dragon практически любой транспортный самолет может использоваться в качестве платформ для запуска крылатых ракет, таким образом заменив тактические истребители и стратегические бомбардировщики.