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Lenta.ru

Полковник высказался о последствиях ограничения доступа России к Starlink

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Фото: Jon Nazca / Reuters
Фото: Jon Nazca / Reuters.

Военный эксперт Матвийчук: на ВС РФ не отразится ограничение доступа к Starlink

На Вооруженных силах (ВС) России никак не отразится пресечение доступа к Starlink со стороны США и компании SpaceX, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О последствиях ограничений Пентагона для России он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Матвийчук отметил, что для российских военных от ограничения доступа к Starlink ни жарко ни холодно. «Starlink позиционируется как гражданская платформа для посещения мобильного интернета и тому подобное. Но в то же время мы знаем о том, что сам Пентагон использует эту платформу в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — добавил он.

По словам военного эксперта, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые расположены на космических аппаратах, влияют на работу Starlink.

«Я думаю, что если мы выводим из строя Starlink, то это полностью нарушает систему управления ВСУ. Мы уже предупреждали [американского бизнесмена] Илона Маска и Пентагон, что если гражданские объекты используются с точки зрения обеспечения ВСУ, они для нас являются законными целями», — заключил Матвийчук.

Ранее помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб сообщил, что в Пентагоне успешно противодействуют несанкционированному использованию Россией интернета от Starlink. Тем не менее Пламб допустил, что Москва продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Персоны
Илон Маск
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