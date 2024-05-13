Воздушные силы ВСУ получили первый тренажёр американского истребителя F-16

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Запад продолжает подготовку украинских пилотов к эксплуатации американских истребителей F-16, обучение происходит за границей. Для подготовки пилотов на самой Украине союзники поставили Киеву тренажер F-16, комплекс передала Чехия. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Первый тренажер истребителя F-16 получила одна из бригад тактической авиации ВС ВСУ, переданный комплекс уже тестируют и готовят к эксплуатации. Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, в дальнейшем планируется получить еще несколько аналогичных комплексов, чтобы создать базу для обучения молодых украинских пилотов. Он призвал западных союзников передать Киеву еще тренажеров.

Конечно, что кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников приобщаться к этой инициативе

- заявил генерал.

Стоит отметить, что в августе прошлого года сообщалось о передаче первого авиасимулятора для подготовки украинских пилотов навыкам управления американским истребителем F-16. Передача прошла в день Воздушных сил ВСУ, а Зеленский лично опробовал комплекс, посидев в кресле в виртуальном шлеме.

Кстати, первые истребители F-16 Украина получит от Дании в конце июня, такие слухи ходят в Киеве. Осенью самолеты начнут передавать Нидерланды.