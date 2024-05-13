Источник изображения: topwar.ru

На полигоне Дравске в Польше на польско-чешских военных учениях отрабатывались ночная высадка парашютистов и захват аэродрома. В этом мероприятии приняли участие примерно полтысячи военнослужащих-десантников из Польши и Чехии.

Сообщение об учениях опубликовано в журнале Polska Zbrojna.

Согласно сценарию маневров, проводимых в рамках учений Swift Response 24, после захвата аэродрома и его окрестностей десантники должны были удерживать свои позиции до подхода бронетанковых и механизированных подразделений.

Источник изображения: topwar.ru

Сама высадка не была экстремальной. Первыми с борта самолета прыгали десантники из краковской бригады с высоты около двух тысяч метров, поэтому им не требовались кислородные аппараты. Для прыжка применялись управляемые парашюты. Высадка производилась ночью. В задачу десантного подразделения входила разведка расположения и численности условного противника перед тем как десантируются основные силы.

Главные силы высаживались той же ночью с самолетов 3-го крыла тактической авиации. Это были десантники из той же краковской бригады, а также их коллеги из чешского 43-го воздушно-десантного полка. Высадка производилась с высоты 300 метров, после чего союзники приступили к захвату аэродрома условного противника.

Почти параллельно с этими учениями в Румынии проходит крупнейшая воздушно-десантная учебная операция НАТО Joint Forcible Entry. В ней намерены принять участие две тысячи десантников из шести государств альянса.