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Военное обозрение

Президент Ирана: Тегеран не будет вести переговоры о своём оборонном потенциале с другими странами

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Источник изображения: topwar.ru

Тегеран не будет вести переговоры о своем оборонном и ракетном потенциале с другими странами. Эти составляющие мощи государства не могут быть предметами торга.

Такое заявление сделал президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего выступления перед жителями священного города Кум, где проходил однодневный визит главы государства.

Есть люди, которые предупреждают, что страна может быть вовлечена в войну, и чтобы предотвратить ее, Иран должен пойти на уступки в отношении своего военного и ракетного потенциала

- заявил Раиси.

Он отметил, что не поддерживает такую позицию. Против нее высказался и духовный лидер страны аятолла Сейед Али Хаменеи, заявив, что оборонная мощь Ирана не может быть предметом международных договоренностей. Раиси счел его рассуждения «благоразумными».

В ходе выступления перед гражданами иранский президент упомянул атаку Вооруженных сил Ирана на израильские объекты. Он заявил, что удары стали наглядной демонстрацией военной мощи Исламской Республики. По словам главы государства, она «вымазала Израиль в грязи».

Эта военная операция иранцев, которая состоялась 14 апреля, получила название «Истинное обещание». В тот день подразделения Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) запустили десятки ракет и беспилотников по израильским военным целям. Это стало ответом на атаку авиации Израиля в Сирии, в результате которой 1 апреля погибло семь иранских военачальников и советников.

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