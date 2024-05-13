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Военное обозрение

Defense News: подводный флот ВМС США слишком мал, чтобы продавать субмарины Австралии

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Источник изображения: topwar.ru

Американская пресса утверждает, что в ВМС США отсутствует достаточное количество подводных лодок. Размер американского подводного флота остается неизменным как минимум на протяжении последних десяти лет, несмотря на то, что спрос на новые подводные лодки продолжает расти. В частности, предполагается, что субмарины будут иметь решающее значение в ходе возможного вооруженного конфликта с Китаем. При формальной потребности в 66 подводных лодок, в ВМС США имеется всего 49 ударных подводных лодок.

По данным издания Defense News, согласно долгосрочному плану судостроения и инвентаризации американских военно-морских сил, что к концу текущего десятилетия численность флота снизится до 47. Нарастить количество американских подлодок до 66 планируется лишь к 2054 году.

Кроме того, ВМС США намерены продать как минимум три, а то и пять таких ударных подводных лодок Австралии в рамках трехстороннего пакта AUKUS, в котором также участвует Великобритания. При этом, продавая своему союзнику подводные лодки, американские власти рассчитывают получить доступ к австралийским портам и возможность впоследствии размещать свои корабли в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако, по мнению некоторой части руководства американских ВМС, продажа субмарин союзникам является нецелесообразной, поскольку их количество у самих США является явно недостаточным.

Американское издание также отмечает, что подводный флот США также сталкивается с проблемами, сопряженными с недостаточным укомплектованием экипажем и техническим обслуживанием. Во время пандемии COVID-19 американские подводные силы из-за карантинных мер были вынуждены отказаться от набора персонала и располагая ограниченной численностью экипажей сосредоточились на операциях на море вместо набора новых сотрудников на берегу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
США
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