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ТАСС

СМИ: в Словакии активисты собрали €4 млн на закупку снарядов для ВСУ

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Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777
Украинские артиллеристы перезаряжают гаубицу M777.
Источник изображения: © AFP 2023 / Anatolii Stepanov

Как пишет газета České noviny, боеприпасы доставят на Украину до конца лета

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Газета Denník N сообщила, что в Словакии в рамках гражданской инициативы собрано €4 млн на закупку артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом, согласно газете, проинформирует руководство Украины находящаяся с визитом в этой стране президент Словакии Зузана Чапутова. "Я рада, что могу принести хорошие новости из Словакии, касающиеся помощи Украине", - привело издание слова главы государства.

Чапутова, чей президентский мандат заканчивается 15 июня, выступает за оказание военной помощи Киеву. В этом ее позиция отличается от действующего правительства Словакии и избранного президента республики Петера Пеллегрини, которые подчеркивают, что поставки оружия и боеприпасов лишь продлят конфликт и приведут к многочисленным жертвам с обеих сторон.

Чапутова, согласно газете, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны. Это ее третий визит на Украину после 24 февраля 2022 года. 

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Страны
Словакия
Украина
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