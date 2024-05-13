СМИ: в Словакии активисты собрали €4 млн на закупку снарядов для ВСУ

Как пишет газета České noviny, боеприпасы доставят на Украину до конца лета

БРАТИСЛАВА, 10 мая. /ТАСС/. Газета Denník N сообщила, что в Словакии в рамках гражданской инициативы собрано €4 млн на закупку артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом, согласно газете, проинформирует руководство Украины находящаяся с визитом в этой стране президент Словакии Зузана Чапутова. "Я рада, что могу принести хорошие новости из Словакии, касающиеся помощи Украине", - привело издание слова главы государства.

Чапутова, чей президентский мандат заканчивается 15 июня, выступает за оказание военной помощи Киеву. В этом ее позиция отличается от действующего правительства Словакии и избранного президента республики Петера Пеллегрини, которые подчеркивают, что поставки оружия и боеприпасов лишь продлят конфликт и приведут к многочисленным жертвам с обеих сторон.

Чапутова, согласно газете, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны. Это ее третий визит на Украину после 24 февраля 2022 года.