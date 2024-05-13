СМИ: США должны объяснить Киеву нереалистичность возвращения утраченных регионов

Администрация американского президента Джо Байдена "поставила на автопилот" стратегию по Украине, не имея четкого плана, пишет журнал Foreign Policy

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Американская администрация должна донести до Украины нереалистичность заявленных Киевом целей по возвращению утраченных регионов. Об этом сообщил в четверг американский журнал Foreign Policy (FP).

Как пишет издание, власти США должны "публично признать, что украинские и американские интересы не пересекаются", а заявленные киевским режимом цели по возвращению "каждого сантиметра территории" в реальности недостижимы. Оно отмечает, что администрация президента США Джо Байдена "поставила на автопилот" стратегию по Украине, не имея никакого четкого плана, кроме обеспечения поддержания потока финансирования.

FP считает, что Вашингтон должен способствовать переговорам между Россией и Украиной, благоприятное время для которых, как считают авторы статьи, может наступить летом 2024 года.

24 апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом законопроект о возобновлении поставок оружия Украине на общую сумму $61 млрд. Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.