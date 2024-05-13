Франция представила буксируемую гаубицу LG1 в Малайзии

Франция представила буксируемую гаубицу LG1 Mk.3 на выставке DSA 2024

Франко-германский консорциум KNDS представил модернизированную версию легкой буксируемой гаубицы LG1 на выставке Defence Services Asia (DSA) 2024 в Малайзии. Орудие разработала входящая в консорциум французская компания Nexter, сообщает Army Recognition.

«Эта артиллерийская система разработана с учетом потребностей современных вооруженных сил в мобильности и эффективности, особенно в условиях, когда решающее значение имеет быстрое развертывание», — говорится в сообщении.

Дальность стрельбы LG1 Mk.3 составляет 17 километров. Орудие получило систему дистанционного ведения огня, которая дает возможность расчету управлять им из укрытия. Также гаубица оснащена портативным баллистическим компьютером BACARA, который позволяет использовать корректируемые снаряды.

Базовую версию LG1 калибра 105 миллиметров приняли на вооружение в 1992 году. Орудие весом 1,6 тонны можно буксировать любым грузовиком и перевозить на внешней подвеске вертолетов. Гаубица может использовать снаряды с донным газогенератором G3, которые обеспечивают максимальную дальность стрельбы.

В январе издание Popular Mechanics писало, что буксируемые гаубицы M777, которые используют Вооруженные силы Украины, уязвимы перед ответным огнем из-за недостаточной мобильности.