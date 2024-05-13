Значительный прорыв... Украинский конфликт и первая в истории атака роботов (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: Россия определила вектор развития военного дела во всем мире

В военном деле произошел настоящий научный прорыв, сообщает Al Mayadeen. Речь об активном применении боевых роботов. Первые модели разрабатывались еще в прошлом веке, а конфликт на Украине спровоцировал качественный скачок в этом направлении. Сегодня Россия успешно штурмует противника именно таким оружием.

В конце 2023 года и Москва, и Киев начали использовать наземных роботов для выполнения вспомогательных боевых задач, таких как установка и обезвреживание мин, эвакуация раненых с передовой и разведка местности.

Использование боевых роботов – одна из наиболее ярких тенденций войн будущего наряду с беспилотными аппаратами, управляемыми дистанционно, и системами искусственного интеллекта (ИИ). Хотя эта технология по своей сути не является продуктом нынешней эпохи, претерпела качественные изменения с точки зрения тактики и боевых возможностей.

Первые боевые роботы появились в Советском Союзе. Еще до Второй мировой войны Красная Армия приняла на вооружение легкие танки БТ-5 и БТ-7. Их модифицировали и оснастили системой дистанционного управления. Вооружение танков включало полуавтоматическую пушку и спаренный с ней 7,62-мм танковый пулемёт ДТ. Советские танки участвовали в боях против финской армии зимой 1940 года, а также в боях на Восточном фронте против фашистской армии, начиная с 1941 года (так в тексте. Вероятно, автор статьи говорит о телеуправляемых танках, в частности о безэкипажном танке ТТ-БТ-7, однако его разработка прекратилась с началом Великой Отечественной войны. – Прим. ИноСМИ).

Хотя Франция, Великобритания и нацистская Германия позже обзавелись похожим вооружением, Советский Союз остался первопроходцем в этой области. По его стопам пошла немецкая армия. Она активно использовала свой новый опыт во время Второй мировой войны, сформировав первое представление о том, какими могут быть боевые роботы. Внимание инженеров нацистской армии привлекли миниатюрные гусеничные танки, захваченные ими во Франции после её оккупации. Они были частью французской программы по производству боевых роботов. Немецкие инженеры развили эту идею, что в итоге привело к созданию гусеничной самоходной мины-камикадзе "Голиаф". Было выпущено две модели, поступившие в серийное производство в начале 1942 года.

Базовая конструкция обеих моделей представляла собой небольшой гусеничный аппарат, способный нести 60 кг взрывчатых веществ. Блок управления был соединен с "Голиафом" трехжильным кабелем длиной 650 метров. "Голиаф" обнаруживал цель, приближался к ней и поражал боевым зарядом.

Немцы произвели около 7 500 подобных устройств, но добились лишь ограниченных успехов по многим причинам, в том числе из-за низкой скорости и уязвимости к оружию средней и меньшей дальности. Тем не менее "Голиафы" являются революционной разработкой в области боевых роботов и стали прообразом гусеничных машин, которые в настоящее время передвигаются по территории Украины.

Российские и украинские роботы на поле боя

Несмотря на снижение интереса Москвы к боевым роботам после распада Советского Союза, военная операция России в Сирии позволила провести первые полевые испытания боевых роботов. Российская армия испытала две модели. Первая – это боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", развернутый в Сирии в 2018 году. Боевое применение "Уран-9" имело ограниченный успех. Главные проблемы состояли в нестабильной работе автоматической пушки калибра 30 мм, беспроводной связи, устройствах наведения и зондирования, и двигателе.

Второй российский боевой робот, прошедший боевое "крещение" в Сирии, – это многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6", который принимал участие в разминировании ряда сирийских городов, в том числе Алеппо и Пальмиры. "Уран-6" имел большой успех, что стало основной причиной его последующего использования в специальной военной операции России в Донбассе.

В конце 2023 года и Москва, и Киев начали использовать наземных роботов для выполнения вспомогательных боевых задач, таких как установка и обезвреживание мин, эвакуация раненых с передовой и разведка местности. Некоторые типы боевых роботов оснащены легким или средним пулеметом, гранатометом, противотанковыми или ракетными установками.

Украина первой стала использовать боевых роботов в военных целях. Она получила несколько подобных машин в начале и середине прошлого года из Словакии, Эстонии, Чехии, Канады, Нидерландов и Германии.

Наибольший интерес представляет робот эстонского производства. THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) – это многофункциональная роботизированная платформа с боевым модулем (пулеметным), используемая ВСУ для осуществления логистических, разведывательных и боевых задач.

Помимо THeMIS, у Киева есть ещё несколько типов роботов, предназначенных для выполнения логистических и разведывательных задач. Например, словацкая система разминирования BOZENA-5. В конце 2023 года Украина начала массовое производство самодельных роботов для установки противопехотных мин, которые могли бы также выполнять функцию "камикадзе" – уничтожать бронетехнику противника путем столкновения.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров заявил, что в стране начинается массовое производство роботизированных наземных платформ. На платформе Brave1 зарегистрировано, по его словам, более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. В авангарде – боевой робот IRONCLAD. Его вес составляет 1 800 кг; полезная нагрузка – 350 кг; дальность полета – до 130 километров при скорости 20 км/ч. IRONCLAD оснащен бронированным шасси, выдерживающим легкие боеприпасы, и средним пулеметом.

Москва, со своей стороны, использует боевых роботов на Украине для решения различных задач на передовой, например, транспортировка боеприпасов. Она достигла большого прогресса в разработке самоходных платформ, способных перевозить запасы медицинских, материально-технических и продовольственных средств передовым разведывательным отрядам, а также беспилотных наземных платформ. Самый важный боевой робот, находящийся на вооружении российской армии, – "Маркер". Работы по его разработке были успешно завершены в начале января 2022 года. Украина стала полигоном для его испытания, в частности, активно использовалась модель, оснащенная противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

Активное применение боевых роботов в конфликте на Украине

В конце марта Москва стала активнее использовать боевых роботов на передовой. Российские войска осуществили первую атаку с применением боевых роботов к западу от Авдеевки. Несколько российских боевых роботов "Курьер" атаковали позиции ВСУ в районе населенного пункта Бердычи – это первая в истории атака штурмовых роботов.

Боевая задача этих роботов заключалась в обстреле украинских траншей с использованием гранатометов АГС-17 "Пламя".

Эта атака – убедительное доказательство того, что штурмовые роботы активно применяются в зоне СВО. Москва и Киев использовали роботов и раньше, но их задачи ограничивались лишь логистическими и оборонительными операциями. Они отдавали предпочтение дешевым видам роботов для выполнения ограниченных боевых задач: доставка грузов к линии фронта, эвакуация раненых с передовой и разведка местности. Но после этой атаки их взгляды на использование роботов полностью изменились.

Эксперимент в принципе удался, поскольку штурмовые роботы сбросили большое количество бомб. Они стали дополнением к основным атакам, проводимым российскими войсками. Штурмовые роботы способны эффективно действовать в боевых условиях, сопровождающихся высокой вероятностью потерь среди личного состава или ключевого оборудования.

Использование штурмовых роботов внесет огромный вклад в разработку боевых машин. Роботизированная атака не только сохранила личный состав, но и стала первым шагом на пути к новой эре использования беспилотных наземных технологий.

Фактически, эта атака ещё раз доказала эффективность многоцелевой беспилотной наземной платформы "Курьер", которая может быть оснащена широким спектром вооружений – от гранатометов, легких или средних пулеметов до противотанковых ракет и мин. Один робот способен нести и развертывать до восьми мин.

Он весит около 250 кг и способен развивать скорость до 35 км/ч, что является отличным показателем для беспилотных наземных систем. "Курьер" оснащен электродвигателями мощностью 6 кВт. Управляется такая машина дистанционно на расстоянии до 10 километров. Робот обладает повышенной маневренностью и способностью преодолевать труднопроходимые местности. Электродвигатель излучает слабую тепловую сигнатуру, что снижает риск обнаружения этой машины, особенно во время ночных наступательных операций. Кроме того, "Курьер" оснащен радиоэлектронной боевой системой (РЭБ) мощностью 560 Вт, которая расширяет его возможности по нарушению связи и сенсорных систем противника, обеспечивая тем самым не только прямую боевую поддержку, но и возможности ведения радиоэлектронной борьбы.

В общем, очевидно, что Украина стала полигоном для испытания всех типов беспилотных систем, а не только дронов, изменив направление современных военных конфликтов. Благодаря этому беспилотные системы стали более безопасным и дешевым средством для выполнения боевых задач, а не просто способом повышения огневых возможностей. Можно сказать, что состоялся переход от использования простых наземных платформ, управляемых дистанционно, к современным и более сложным беспилотным наземным средствам, оснащенных различными видами вооружения, мощными системами минирования и РЭБ. Большой скачок в военной стратегии и технологиях позволяет расширить возможности традиционной войны до беспрецедентных масштабов.

Однако, несмотря на вышесказанное, уровень развития боевых роботов по-прежнему намного ниже, чем у беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные наземные аппараты все еще находятся на стадии разработки как в Москве, так и в Киеве. Но поскольку они проходят обкатку на Украине, ожидается, что эта отрасль начнет активно развиваться в последующие годы. Несколько европейских и азиатских армий (Великобритания, США и Южная Корея) уже объявили о своем намерении создать армию боевых роботов в ближайшие десятилетия.

Автор: Мухаммед Мансур (محمد منصور)