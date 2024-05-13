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ТАСС

Чеченским подразделениям в зоне СВО передадут 30 новых бронированных автомобилей

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Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

ГРОЗНЫЙ, 10 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 30 автомобилей марки Toyota для чеченских подразделений в зоне СВО. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Друзья, 30 единиц бронированных автомобилей марки Toyota в ближайшее время будут распределены между чеченскими подразделениями в местах их дислокации на территории проведения СВО. Машины отвечают современным стандартам и в полной мере соответствуют запросам бойцов", - написал Кадыров.

По его словам, аналогичный транспорт уже неоднократно передавался личному составу чеченских подразделений. "В условиях СВО машины повышенной проходимости себя отлично зарекомендовали. Они очень удобные, практичные, надежные и полезные для оперативной переброски бойцов в заданный квадрат, подвоза боеприпасов, продовольствия, медикаментов, эвакуации раненых", - рассказал глава Чечни.

Как сообщалось ранее, фонд Кадырова с начала СВО направил на нужды СВО более 31 млрд рублей. 

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Компании
Toyota
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Рамзан Кадыров
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