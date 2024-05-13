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ТАСС

Лукашенко: участники СВО понимают, что Минск не намерен направлять туда своих военных

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) на Украине считают, что там "не хватает" белорусов, однако понимают, что Минск направлять военнослужащих на СВО не планирует. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказывая о состоявшейся в Москве во время празднования Дня Победы встрече с участниками спецоперации.

"Настроение у эсвэошников хорошее. Очень любят Беларусь, нас ценят. Я говорю: "Ребята, мы туда ехать не собираемся". Мы, говорят, понимаем, но вас там не хватает", - рассказал он в ходе общения в Минске с руководителями белорусских силовых структур страны, фрагмент видеозаписи которого опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что республика принимает участие в специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине. При этом он подчеркивал, что белорусские военнослужащие в операции непосредственно не задействованы, задача Минска - не допустить нанесения удара по стране. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
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