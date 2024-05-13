Войти
ИноСМИ

Новая стратегия НАТО от Макрона и Кэмерона (IL Fatto Quotidiano, Италия)

538
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве 16 ноября 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве 16 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

IL Fatto Quotidiano: Макрон и Кэмерон рискуют столкнуть три ядерные державы

Стратегическая концепция НАТО не предполагала появления соперничающей державы, пишет IL Fatto Quotidiano. Теперь она требует пересмотра. Нынешних возможностей альянса недостаточно для "управления кризисами". Ему приходится считаться с мнением России.

За последние 80 лет произошли значительные изменения как в структуре НАТО, так и в ее стратегической концепции. Однако российско-украинский конфликт вернул альянс к его основной миссии — сдерживанию и обороне; при этом приоритет отдается территориальной безопасности. После двух лет российско-украинского конфликта НАТО стоит на пороге новых перемен, обусловленных крайне реакционной позицией президента Франции Эммануэля Макрона и министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Первое существенное изменение в стратегии НАТО произошло в 1989 году с падением Берлинской стены и последующим распадом Советского Союза. До этого момента основной доктриной НАТО была самооборона, которая реализовывалась в пределах североатлантического региона в соответствии со статьей 5 устава НАТО и с уважением к решениям ООН. С тех пор лидеры западного мира начали искать новые мотивы и новых противников. Они стремились заглушить голос национального общественного мнения, которое выступало за экономию и сокращение военного бюджета, а также получение "мирных дивидендов", чтобы часть средств, ранее выделявшихся на оборону, шла на социальные цели. А наиболее распространенным стало мнение, что НАТО тоже должна исчезнуть, поскольку была создана как антисоветский оборонный щит. Так начались поиски врага, который мог бы хоть как-то оправдать сохранение альянса.

Предсказуемо, что именно Соединенные Штаты дали основной импульс к обновлению, изложив стратегическую концепцию, основанную на территориальном контроле. Согласно этой концепции ни в Европе, ни в Азии, ни где-либо еще не могло появиться соперничающей державы. Россия, хотя и ослабленная, была естественным противником. Однако ей трудно было противостоять из-за ее ядерного вооружения. Китай тогда еще не считался заслуживающим внимания соперником. Затем взоры Запада обратились на Югославию, где в это время начался глубокий кризис. Наметив таким образом глобальный сценарий, НАТО начала постепенную трансформацию и принялась проводить вмешательства, необходимые для преодоления балканского кризиса, а также операции по гуманитарной помощи и поддержанию мира по распоряжению ООН. Таково было положение НАТО к началу кризиса в бывшей Югославии.

Война против Сербии, также известная как Косовская война 1999 года, стала последним шагом в трансформации НАТО. После этого альянс занялся управлением глобальными кризисами, не имея больше никаких ограничений: статья 5 не принималась в расчет, ООН не обладала компетенциями. 1999 год стал переломным. После конфликта в Косово доктрина самообороны, которая была непререкаемой догмой в период холодной войны, была заменена концепцией "справедливой" войны, допускавшей наступательные действия против кого угодно и где угодно. НАТО действовала в соответствии с такой моделью в течение двух десятилетий на всем полушарии, из раза в раз повторяя этот подход в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на территориях ИГИЛ*.

С этих позиций НАТО ввязалась в сегодняшний конфликт, где противостоят Россия и Украина, и взяла на себя роль "спонсора" страны, подвергшейся нападению. Альянс всячески старался поставить ее в выгодное положение, стряхнув нафталин с критериев, применявшихся в прежних войнах, которые он вел против Милошевича, Каддафи, Усамы бен Ладена, Саддама Хусейна и выигрывал. Но успешного расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии, режима жестких экономических санкций и всё более существенной военной помощи Украине оказалось недостаточно, чтобы говорить об успешном управлении кризисами. Российско-украинский конфликт вернул НАТО к ее основной миссии — сдерживанию и обороне, а ее регулирующая деятельность, как и во времена холодной войны, должна теперь учитывать "красные линии", которые нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией.

Макрон и Кэмерон предлагают пересечь эти "красные линии": первый — путем ввода французских войск на украинскую землю, второй — путем применения британского оружия дальнего действия на российской территории. Оба предложения будут означать, что Франция и Британия являются воюющими сторонами. Их территории могут стать объектом для российских бомбардировок, и это повлечет за собой последствия для всех стран НАТО в северной Европе. Это пугающее развитие событий: только вспомните ответные действия России в связи с "ядерными учениями" — и перед нами встанет ряд вопросов.

Останутся ли Польша, Прибалтика и Финляндия пассивными наблюдателями? Будут ли задействованы находящиеся на этих территориях военно-воздушные силы НАТО (в том числе итальянские) или войска будут поспешно выведены? Ограничится ли конфликт, в котором участвуют три ядерные державы, использованием обычного, конвенционального вооружения? Как поведут себя США в ответ на предложения Франции и Британии, которые могут вовлечь их в конфликт? Поддерживает ли Америка эти предложения или опасается их?

Автор: Бьяджо Ди Грация (Biagio Di Grazia).

*Запрещенная в России террористическая организация.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Германия
Ирак
Италия
Китай
Ливия
Польша
Россия
Сербия
Сирия
США
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Югославия
Компании
ООН
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
25.12.2023
Два года назад США и НАТО роковым образом не учли озабоченности России (Berliner Zeitung, Германия)
12.05.2023
НАТО переходит к гибридной военно-политической структуре
04.03.2019
Решение на войну
28.02.2018
Конструктивная вражда
22.01.2014
Последовательно отстаивать национальные интересы
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 23:05
  • 1298
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 20:17
  • 6
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 13.05 18:56
  • 2
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 13.05 18:55
  • 280
Космонавтика Илона Маска
  • 13.05 18:20
  • 2721
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 15:30
  • 2
В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра
  • 13.05 15:22
  • 41
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 13.05 05:36
  • 156
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 01:57
  • 1
БПЛА – проблема идентификации «свой-чужой»
  • 12.05 18:10
  • 2
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России
  • 12.05 17:52
  • 1276
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 17:44
  • 29
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 11.05 16:04
  • 300
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 11.05 15:46
  • 112
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.05 15:18
  • 137
Подстава над Идлибом