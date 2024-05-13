На параде Победы в Москве впервые показали новейшую технику

]На параде Победы в Москве представили новейшую технику. По главной площади страны прошел бронеавтомобиль «Линза». Машины успешно применяют в медицинских батальонах, сообщает телеканал «Известия». Бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска и эвакуации раненых военнослужащих с поля боя.

Помимо экипажа, санитарная машина вмещает до шести человек. Отмечается, что «Линза» может вывозить раненых даже под минометным огнем. Поверх стальной брони установлена керамическая защита. По брусчатке Красной площади также прошел К-53949 «Феникс». Внутри бронемашины могут разместиться до десяти человек. Новая версия автомобиля «Тайфун-К» предназначена для перевозки личного состава и грузов.

Машина обладает высокими характеристиками — отличается скоростью движения и проходимостью по всем видам дорог. «Тайфун-К» развивает скорость до 100 км/ч. Кузов способен защитить экипаж от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.