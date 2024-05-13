Израиль снимает с вооружения зенитные ракетные комплексы Patriot

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в АОИ снимает с вооружения ЗРК "Пэтриот"

30 апреля 2024 года Армия обороны Израиля (АОИ) сообщила о предстоящем снятии с вооружения ЗРК "Пэтриот" ("Яалом" в ВВС Израиля). Процесс постепенный - сокращение батарей вплоть до полного снятия ЗРК с вооружения. Произойдёт это достаточно быстро, на сайте АОИ сказано "вскоре" ("бэ-Каров"), а на Википедии - уже в июле 2024 г. (правда не ясно, откуда взята эта дата). Что идёт на смену - официально не сообщается, согласно Википедии - "Праща Давида" (состоит на вооружении с 2017 г.).

Решение не стало внезапным. В недавнем прошлом в ВВС было 2 дивизиона "Пэтриот" - 138-й ("Северный") и 139-й ("Южный"). Общее число батарей официально никогда не публиковалось, есть источники, утверждающие, что их 8-10 (при этом 4-6 взяты в долгосрочную аренду у Германии). Начиная с 2020 г. последовательно идут сообщения о сокращениях парка:

13.08.20 - решено сократить парк ЗРК "Пэтриот" до "батарей в центральных точках" ("Атарим Мерказиим");

05.01.21 - сокращения в 139-м дивизионе;

26.01.22 - 139-й дивизион расформирован;

20.02.24 - решено, что несколько батарей "Пэтриот" будут выведены из эксплуатации, а их персонал пройдёт курс переподготовки (несколько недель) на ЖК; в будущем будут созданы новые батареи ЖК, в т.ч. первая - уже через несколько недель;

30.04.24 - текущее решение.

Краткая история ЗРК "Пэтриот" в АОИ

В 1962 г. Израиль заказал в США 5 батарей ЗРК "Хок". Они прибыли в страну начиная с 1965 г., далее были заказаны дополнительные системы (так, в 1973 г. АОИ имела уже 12 батарей, по ряду источников максимум доходил до 17). "Хок" прошёл множество модернизаций и оставался на вооружении АОИ до 2014 г., т.е. срок службы составил 49 лет (1965-2014). Для сравнения: в США ЗРК служил 42 года (1960-2002). О боевом применении "Хок" в Израиле - в статье "ЗРК ‘Хок’ ВВС Израиля: итоги боевого применения".

"Пэтриот" стал вторым "тяжёлым" ЗРК АОИ и поступил на вооружение осенью 1990 г. Первые 2 израильские батареи были срочной американской помощью, на тот момент в АОИ ещё не было персонала для работы с "Пэтриот", первая делегация (в основном из ранее служивших на "Хок") выехала в США 25.11.90. Курс длился 3 месяца для операторов и 5 месяцев - для техников. В связи с началом Первой войны в Заливе (17.01.91) персонал срочно вернулся в Израиль. При этом персонал израильских батарей был доукомплектован американцами, а техники все были американцами, кроме того, небо Израиля защищали 4 американские и 1 голландская батареи "Пэтриот". В январе-феврале 1991 г. Ирак выпустил по Израилю 43 БР (42 "Аль-Хусейн" и 1 "Аль-Хиджара"), для их перехвата были использованы не менее 36 ЗУР комплекса "Пэтриот". Несмотря на первоначальные радужные отчёты, перехватить эти ракеты не удалось.

Так что первая перехваченная цель (БПЛА) на счету израильских "Пэтриот" появилась только в 2014 г. В статье "ЗРК ‘Пэтриот’ сбил БПЛА над Голанами" я приводил список из 10 перехватов в 2014-2018 гг. (8 БПЛА и 2 самолёта: сирийские Су-24 и Су-22М4). А сейчас оглашено, что всего "Пэтриот" сбили 19 целей, в т.ч. 9 в ходе текущей войны. Некоторые из этих случаев я указал в статье "ПВО ВВС АОИ в первый месяц операции ‘Железные мечи’".

Почему "Пэтриот" снимают с вооружения?

В статье на сайте АОИ от 30.04.24 командир 138-го дивизиона подполковник Матан говорит: "Пэтриот - старая система, которую сложно обслуживать, поэтому в настоящее время мы занимаемся сокращением батарей до тех пор, пока вся система не будет снята с вооружения".

Действительно, "Пэтриот" был принят на вооружение в США ещё в 1981 г. и достиг первичной боеготовности в 1984 г. Однако, производство системы продолжается и есть страны, закупившие её в самые последние годы (например, Румыния получила первые в 2020 г., а Польша - в 2022 г., Марокко и Швейцария заказали систему в 2021-2023 гг.). Кроме США, ЗРК был поставлен или заказан 18 странами мира, ни одна из них его с вооружения ещё не сняла, как и сами США. Т.е. Израиль станет первым в этом вопросе.

Как и любая сложная система, "Пэтриот" постоянно модернизируется. Вот пример для ряда элементов:

многофункциональная РЛС AN/MPQ-53 была заменена на AN/MPQ-65, а та - на AN/MPQ-65A;

КП батареи (ECS - Engagement Control Station) AN/MSQ-104 сменён на AN/MSQ-132;

ПУ М901 заменена на М902 и далее на М903.

Также важен вопрос используемых ракет. На протяжении существования комплекса были созданы следующие варианты, используются сокращения ASOJ (anti stand-off jammer), PAC (Patriot Advanced Capability), GEM (Guidance Enhanced Missiles), MSE (Missile Segment Enhancement) и PAAC (Patriot Advanced Affordable Capability):

MIM-104A - базовый вариант; при этом ракеты, модернизированные для борьбы с БР (на уровне ПО), называются MIM-104A PAC-1;

MIM-104B ASOJ - противорадиолокационная ракета, со способностью наводиться на радиоизлучающие средства;

MIM-104C PAC-2 - модернизированный вариант для борьбы с БР;

MIM-104D PAC-2/GEM - дальнейшая модернизация PAC-2;

MIM-104E PAC-2/GEM+ - включает 2 варианта, GEM-C (модернизация GEM, оптимизирована для борьбы с КР) и GEM-T (модернизация PAC-2, оптимизирована для борьбы с БР);

MIM-104F PAC-3 - совершенно новая ракета диаметра 10 дюймов (255 мм) против 16 дюймов (410 мм) для оригинальных ракет; резко повышены возможности борьбы с БР, на ПУ (М902 или М903) можно ставить 16 ракет, вместо 4 для оригинальных MIM-104;

MIM-104F PAC-3 MSE - вновь новая ракета диаметра 11 дюймов (290 мм), на ПУ М903 можно ставить 12 таких ракет; увеличена дальность стрельбы по сравнению с PAC-3, резко возросли возможности борьбы с маневренными целями;

SkyCeptor (PAAC-4) - ракета от системы "Праща Давида".

Возвращаясь к снятию с вооружения: насколько это известно, часть РЛС израильских "Пэтриот" были модернизированы до уровня AN/MPQ-65, нет информации о модернизации прочих элементов комплекса. Что касается ракет, то точно были получены MIM-104A (по-видимому все модернизированы по программе PAC-1). По данным Википедии (статья "Перехваты ВВС Израиля" и статья "ЗРК Патриот") и других источников, перехваты целей с 2014 г. были выполнены ракетами MIM-104D, однако не ясно, верна ли эта информация. Т.е. в целом имеющиеся в Израиле "Пэтриот" - старые, с ракетами, произведенными 20-30 лет назад.

Косвенным свидетельством того, что ракеты старые, может послужить случай, описанный в статье "ПВО ВВС АОИ в первый месяц операции ‘Железные мечи’". 28.03.24 около 13:48 в районе Цфата было выпущено 2 ЗУР комплекса "Пэтриот". Одна ракета перехватила подозрительную воздушную цель (по-видимому БПЛА) над территорией Ливана. Вторая ЗУР взорвалась над территорией Израиля, что привело к пожару в лесу Бирия в Верхней Галилее.

При наличии 4 уровней ПРО ("Железный купол", "Праща Давида", "Хец-2" и "Хец-3") и возможностей перехвата и аэродинамических целей ("Железный купол" и "Праща Давида") вкладывать силы и средства в модернизацию "Пэтриот" - не целесообразно. К тому же цена израильских ракет значительно ниже. Например, цена Stunner (ракета комплекса "Праща Давида") называется как 1 млн долларов, а ракеты MIM-104F PAC-3 MSE - 4 млн для ВС США и 6-10 млн - на экспорт.

Приложение: поставки "Пэтриот" в Израиль

Согласно базе данных SIPRI поставки включали:

Из США:

2 ЗРК и 64 ракеты MIM-104 PAC-2, заказ в 1990 г., поставка в 1991 г.

32 ракеты MIM-104 PAC-2, заказ 1991 г., поставки в 1992 г.

1 ЗРК и около 57 ракет MIM-104 PAC-2, заказ в 1991 г., поставка в 1993 г.

Из Германии:

2 ЗРК и 128 ракет MIM-104A - из наличия ВС Германии, аренда на 2 года. Договор 2002 г., поставки в 2003 г. Далее договор многократно продлевался, а в 2012 г. системы были переданы Израилю на постоянной основе.

1 РЛС MPQ-53 - из наличия ВС Германии, сдан в аренду Израилю в 2011 г., на время, пока израильский РЛС проходил модернизацию в США.

2 ЗРК и около 125 ракет MIM-104A - из наличия ВС Германии, аренда. Договор 2012 г., поставки в 2013 г.

Данные эти не полные, ситуацию на 2002-2004 гг. я описывал в статье "ЗРК ‘Пэтриот’". А в статье "Войска ПВО АОИ" есть таблица поставок средств ПВО, включая "Пэтриот" (до 2003 г. включительно).

Ссылки: