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РИА Новости

"За нами не заржавеет". Лукашенко сделал заявления об учениях с ТЯО

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Лукашенко заявил, что синхронизация учений с ТЯО с РФ была его инициативой

МОСКВА, 9 мая/ Радио Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициатива синхронизировать учения российских и белорусских военных с ядерным оружием принадлежит ему.

"Это была моя инициатива... (президент РФ Владимир, – ред.) Путин об этом сказал. Я ему позвонил, говорю: "Слушай, мы должны синхронизироваться в этом плане". А цель была одна – мы хотели посмотреть, как ведущие ядерные державы все это делают", – приводит его слова госагентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия ни на кого не собираются нападать

"Но все должны понимать, что за нами не заржавеет", – резюмировал белорусский лидер.

Президент отметил, что Минск рассматривает тактическое ядерное оружие исключительно как систему сдерживания.

"Для того чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать. Идет эскалация напряженности. Что в этой ситуации делать? Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие", – добавил Лукашенко.

Ранее Генштаб ВС РФ по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия, в которых будут задействованы ракетные соединения Южного военного округа, силы ВМФ и авиация.

Российский лидер отметил, что маневры пройдут в три этапа, на втором к российским силам подключатся белорусские коллеги, напоминает 360.ru.

Радио Sputnik также узнало подробности встречи Путина и Лукашенко.

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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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