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Интерфакс-АВН

Россия выступает за равную и неделимую безопасность - Путин

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Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми странами, разделяющими ценности свободы и справедливости, выступает за равную и неделимую безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть: Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнерства, дружбы со всеми, кто разделяет ценности свободы и справедливости, выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности", - сказал Путин, выступая на приеме в честь глав делегаций государств, принимающих участие в мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Он подчеркнул, что это долг перед всеми, кто прошел страшные испытания Второй мировой войны. "Память о боевом братстве наших отцов, дедов и прадедов, открытость, взаимопонимание и дружба людей разных национальностей, культур и традиций - это будет надежной опорой для нашего движения вперед, для совместной работы во имя будущего", - сказал глава государства.

В День Победы, подчеркнул Путин, с особыми теплыми чувствами в России приветствуют надежных партнеров и друзей. "Этот священный праздник торжественно отмечают в государствах Содружества, во многих странах Европы и мира, всюду, где осознают непреходящую ценность справедливости, равенства и гуманизма, где помнят и чтут героизм, подвиги воинов, отстоявших свободу и будущее для народов планеты", - сказал президент.

Над величием грандиозной Победы, продолжил он, не властно время. "И несмотря на все попытки переписать историю, так же незыблемы и те уроки, которые мировое сообщество обрело в горниле Второй мировой войны. Нацисты, японские милитаристы втянули в нее почти 80% населения Земли, развязали агрессию в Европе и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, погубили миллионы ни в чем не повинных людей", - сказал глава государства.

Вечной, немеркнущей славой овеян подвиг тех, кто остановил и сокрушил это зло, добавил Путин, напомнив и о вкладе в борьбу с нацизмом союзников по антигитлеровской коалиции, участников конвоев, программы ленд-лиза, в числе которых была Куба.

"Президента этой страны господина Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса мы рады видеть в этот торжественный для всех нас день. В лице президента Лаоса Тхонглуна Сисулита приветствуем народы стран, где в годы Второй мировой войны активно действовали подпольщики, участники национально-освободительных движений. Их борьба стала прологом к становлению в Азии независимых суверенных государств, которые сегодня играют растущую роль в глобальной экономике и мировых делах", - сказал президент России.

Основной удар, отметил он, нацистской военной машины принял на себя Советский Союз. "И враг получил самый яростный, непреклонный отпор. На защиту Отечества встал весь советский народ. И такого единства, такого массового героизма еще не знала история", - подчеркнул Путин.

Для глав Содружества Независимых Государств, собравшихся в Москве, продолжил президент, День Победы - это великий праздник. "Ветераны, труженики тыла в наших странах есть в каждой семье. Только что мы ехали сюда в автобусе вместе и говорили об этом, считали, сколько осталось в строю ветеранов. Память о тех, кто ушел, - неотъемлемая и очень важная часть нашей общей истории, наших общих ратных и трудовых триумфов", - сказал российский президент.

Страна, победившая нацизм, отстоявшая свою свободу, искренне поддерживала и другие народы в их праве на самоопределение, помогала народам Африканского континента, Азии как в период их антиколониальной борьбы, так и после обретения ими государственной независимости.

"Полагаю, присутствующий здесь президент Республики Гвинея-Бисау согласится, что такая последовательная политика Советского Союза, а затем и России принесла свои плоды. Африка укрепляет свой потенциал, чтобы стать одним из самобытных и успешных центров многополярного мира, уверенно формирует подлинно политический, экономический суверенитет", - сказал президент России.

В завершение своей речи Путин предложил тост "за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за наших добрых друзей". "Спасибо, что вы с нами", - сказал президент России.

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Страны
Гвинея
Куба
Лаос
Россия
Персоны
Путин Владимир
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