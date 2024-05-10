РФ будет использовать международные наработки при создании наземных роботизированных комплексов - Путин

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Россия будет использовать зарубежные наработки при создании наземных роботизированных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмём, что скрывать, то, что видим на международном рынке", - сказал Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО, которая состоялась 7 мая после инаугурации.

"Несмотря на все сложности, всё-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжёлая огнемётная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, ещё гражданского назначения. Безусловно, они могут быть приспособлены для ведения современных боевых действий", - добавил он.

В ходе встречи один из ее участников рассказал о наземном роботизированном комплексе "Курьер", который может использоваться в штурмовых действиях. У президента уточнили, можно ли организовать массовое производство таких платформ.

"У нас и собственные разработки есть хорошие, так что обязательно это доведём. Если уж мы создаём воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причём на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - заявил президент.