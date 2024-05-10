Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения - Путин

Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото.

Россия переживает сложный, рубежный период

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Россия будет делать все, чтобы не допустить глобальное столкновение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы отвергаем претензию любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения", - сказал Путин, выступая на Параде победы на Красной площади.

Он заявил, что "реваншизм, издевательство над историей и стремление оправдать нынешних последователей нацистов" является частью общей политики западных элит по разжиганию новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития.

Путин отметил, что россияне вместе обеспечат свободное и безопасное будущее своей страны.

"Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа".

"Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба родины, её будущее зависит от каждого из нас", - отметил Путин.