Президент Чехии заявил, что Украина в июне может получить 180 тыс. артснарядов

Вооружение закуплено в рамках чешской инициативы на средства западных государств в третьих странах

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Украина может в июне получить 180 тыс. артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы на средства западных государств в третьих странах. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью германскому новостному порталу Tagesschau.

"Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой мы исходим из того, что первые 180 тыс. снарядов будут поставлены [Украине] в июне", - привел портал слова президента.

Фиала в апреле сообщил газете Financial Times, что Чехия договорилась о закупке 180 тыс. артиллерийских снарядов для Украины и ведется работа по приобретению для нее еще нескольких сотен тысяч таких боеприпасов. Информационное агентство TK в свою очередь передало 4 мая, что Киев сможет получить первую партию снарядов в рамках чешской инициативы в июне и имеется возможность обеспечить закупку еще 300 тыс. боеприпасов.

Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Чехия нашла возможность приобрести для Вооруженных сил Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная тем, что Евросоюз не поставил Киеву с марта 2023 года до марта 2024-го обещанный миллион снарядов, потребовала от Брюсселя начать закупать их для Украины по всему миру, в частности в Республике Корея, Турции, ЮАР. К этой инициативе присоединились около 20 государств.