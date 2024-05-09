Войти
ТАСС

Президент Чехии заявил, что Украина в июне может получить 180 тыс. артснарядов

190
0
-1
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Вооружение закуплено в рамках чешской инициативы на средства западных государств в третьих странах

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Украина может в июне получить 180 тыс. артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы на средства западных государств в третьих странах. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью германскому новостному порталу Tagesschau.

"Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой мы исходим из того, что первые 180 тыс. снарядов будут поставлены [Украине] в июне", - привел портал слова президента.

Фиала в апреле сообщил газете Financial Times, что Чехия договорилась о закупке 180 тыс. артиллерийских снарядов для Украины и ведется работа по приобретению для нее еще нескольких сотен тысяч таких боеприпасов. Информационное агентство TK в свою очередь передало 4 мая, что Киев сможет получить первую партию снарядов в рамках чешской инициативы в июне и имеется возможность обеспечить закупку еще 300 тыс. боеприпасов.

Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Чехия нашла возможность приобрести для Вооруженных сил Украины сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная тем, что Евросоюз не поставил Киеву с марта 2023 года до марта 2024-го обещанный миллион снарядов, потребовала от Брюсселя начать закупать их для Украины по всему миру, в частности в Республике Корея, Турции, ЮАР. К этой инициативе присоединились около 20 государств. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Чехия
ЮАР
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
03.04.2024
Reuters: ФРГ предоставит Украине 180 тыс. снарядов в рамках чешской инициативы
29.03.2024
В ФРГ заявили, что Бундесвер передаст Вооруженным силам Украины 10 тыс. артснарядов
19.02.2024
"Из всех доступных источников": президент Чехии нашел сотни тысяч снарядов для ВСУ
19.02.2024
В Чехии нашли возможность закупки сотен тысяч снарядов для ВСУ
21.11.2023
На Западе еще верят в новое контрнаступление Украины, но с оговорками
17.02.2023
США испугались вводить санкции против российской атомной энергетики
10.02.2023
ЮАР не поддержала "крестовый поход" Запада против России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 14:23
  • 1219
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 12:36
  • 7
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 10:19
  • 2
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 08:50
  • 2719
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет
  • 08.05 19:03
  • 40
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 08.05 18:35
  • 1
Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте