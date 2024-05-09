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ТАСС

В США рассчитывают вернуться к прежним темпам поставок оружия Украине

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Мэттью Миллер
Мэттью Миллер.
Источник изображения: topwar.ru

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США передадут Киеву новые пакеты вооружений, но ему пока "нечего сказать относительно сроков" этих поставок

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. США рассчитывают вернуться к прежним темпам поставок оружия Киеву. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к темпам [поставок оружия], которые наблюдались до появления перебоя в финансировании", - сообщил Миллер. По его словам, США "работают над [составлением] новых пакетов" оружия для передачи Киеву.

"Сегодня мне не о чем объявить", - подчеркнул Миллер. По его словам США передадут Киеву новые пакеты вооружений, но ему пока "нечего сказать относительно сроков" этих поставок.

24 апреля президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом законопроект о возобновлении поставок оружия Украине на общую сумму $61 млрд. Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине. 

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Страны
Россия
США
Украина
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