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Интерфакс-АВН

Армения прекращает финансирование ОДКБ - МИД

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Военнослужащие армии Армении на учениях ОДКБ
Военнослужащие армии Армении на учениях ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Ереван. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Армения прекращает финансирование деятельности ОДКБ, заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

"Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренной этим решением финансировании деятельности Организации", - сказала Бадалян "Интерфаксу" в среду.

При этом она отметила, что Армения не возражает против принятия решения о бюджете ОДКБ на 2024 год в ограниченном формате.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет ответа на вопрос, почему республика продолжает оставаться членом ОДКБ.

В интервью британским СМИ Пашинян сказал, что ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах, отмечая, что границы не делимитированы.

Между тем глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Армения все еще остается членом ОДКБ, но не желает быть частью неработающего механизма.

"Вы знаете, что за последние несколько лет было несколько вторжений на суверенную территорию Республики Армения, и мы являемся членом ОДКБ, миссией которой является защита суверенных территорий и границ стран-членов. Когда произошли эти вторжения, мы не увидели должных действий со стороны организации, членом которой мы являемся", - сказал Мирзоян в интервью Al-Jazeera.

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