"Это сигнал". Западные СМИ — о российских учениях с ядерным оружием

В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе.

Впервые в новейшей истории Россия проведет военные учения с применением тактического ядерного оружия. Западные СМИ попытались разобраться, что побудило Кремль пойти на подобный шаг.

Bloomberg сообщает, что Владимир Путин в преддверии своего вступления в новый президентский срок посылает НАТО вполне однозначный сигнал:

Президент Владимир Путин приказал российским военным провести боевые учения с использованием тактического ядерного оружия, усугубив конфронтацию с Западом всего за день до своей инаугурации на пятый срок.

Эта угроза была озвучена после того, как Эммануэль Макрон отказался исключить отправку войск на Украину, — даже при том, что союзники по НАТО эту идею отвергли.

С тем, что последней каплей для России стали агрессивные высказывания французского президента, согласны и эксперты, с которыми поговорили Financial Times:

Владимир Путин приказал российским военным отрепетировать применение тактического ядерного оружия в бою, назвав учения ответом на угрозы Эммануэля Макрона.

Хотя Россия регулярно проводит ядерные учения, приурочивать их к явному ответу Западу весьма необычно, считает бывший директор Центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению Уильям Альберк.

"У меня сложилось впечатление, что это явная попытка воспользоваться ядерным принуждением против Макрона за его недавние заявления по Украине и России. С точки зрения ядерных сигналов мы определенно вступаем на неизведанную территорию", — сказал Альберк.

А вот редакция Newsweek уверена, что беспокойство Москвы вызвали заявления другого крайне красноречивого оратора. На сей раз — с Туманного Альбиона:

Несколькими днями ранее лорд Кэмерон дал Украине зеленый свет на удары недавно поставленным британским оружием по целям на российской территории. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков осудил его "опасную" риторику, заявив, что это пример "словесной эскалации", которая может угрожать европейской безопасности.

Наконец, автор статьи для The Telegraph рассудил, что француз и англичанин внесли равный вклад в то, чтобы разозлить Россию. И тоже подчеркнул отдельно: учения — это послание Западу.

Владимир Путин приказал провести учения, имитирующие применение тактического ядерного оружия. Несколькими днями ранее Кремль дал гневную отповедь комментариям Эммануэля Макрона и Дэвида Кэмерона насчет конфликта на Украине.

Это похоже на предостережение западным союзникам Украины от дальнейшего участия в конфликте, который длится уже более двух лет. Некоторые западные партнеры Украины ранее выражали тревогу насчет эскалации боевых действий — на фоне опасений, что конфликт может выплеснуться за пределы Украины и привести к прямому противостоянию между НАТО и Россией.

А в New York Times пошли дальше — и расшифровали это послание.

Объявление об учениях стало самым откровенным предупреждением за более чем два года специальной военной операции на Украине — предупреждением о том, что Россия может применить тактическое ядерное оружие.

Исследователь российских ядерных сил Павел Подвиг заявил в интервью, что Россия проводила подобные учения и раньше, хотя и редко делала их достоянием общественности. На этот же раз цель состоит в том, чтобы послать громкий сигнал, считает он.

"Это реакция на конкретные заявления и напоминание о том, что у России есть ядерное оружие", — сказал Подвиг в телефонном интервью.

В отличие от стратегического ядерного оружия, которое всегда находится в состоянии боевой готовности, тактическое оружие хранится на складах вдали от бомбардировщиков, ракет или кораблей, которые могут его доставить, объяснил Подвиг. По его словам, в ходе учений подразделения российской армии наверняка отработают способы его развертывания. Но использовать его в контексте специальной операции на Украине бессмысленно, добавил он.

"Эта система оружия существует главным образом для того, чтобы послать сигнал", — сказал он.