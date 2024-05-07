Войти
ИноСМИ

"Это сигнал". Западные СМИ — о российских учениях с ядерным оружием

196
0
0
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Бобылев

Впервые в новейшей истории Россия проведет военные учения с применением тактического ядерного оружия. Западные СМИ попытались разобраться, что побудило Кремль пойти на подобный шаг.

Bloomberg сообщает, что Владимир Путин в преддверии своего вступления в новый президентский срок посылает НАТО вполне однозначный сигнал:

Президент Владимир Путин приказал российским военным провести боевые учения с использованием тактического ядерного оружия, усугубив конфронтацию с Западом всего за день до своей инаугурации на пятый срок.

Эта угроза была озвучена после того, как Эммануэль Макрон отказался исключить отправку войск на Украину, — даже при том, что союзники по НАТО эту идею отвергли.

С тем, что последней каплей для России стали агрессивные высказывания французского президента, согласны и эксперты, с которыми поговорили Financial Times:

Владимир Путин приказал российским военным отрепетировать применение тактического ядерного оружия в бою, назвав учения ответом на угрозы Эммануэля Макрона.

Хотя Россия регулярно проводит ядерные учения, приурочивать их к явному ответу Западу весьма необычно, считает бывший директор Центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению Уильям Альберк.

"У меня сложилось впечатление, что это явная попытка воспользоваться ядерным принуждением против Макрона за его недавние заявления по Украине и России. С точки зрения ядерных сигналов мы определенно вступаем на неизведанную территорию", — сказал Альберк.

А вот редакция Newsweek уверена, что беспокойство Москвы вызвали заявления другого крайне красноречивого оратора. На сей раз — с Туманного Альбиона:

Несколькими днями ранее лорд Кэмерон дал Украине зеленый свет на удары недавно поставленным британским оружием по целям на российской территории. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков осудил его "опасную" риторику, заявив, что это пример "словесной эскалации", которая может угрожать европейской безопасности.

Наконец, автор статьи для The Telegraph рассудил, что француз и англичанин внесли равный вклад в то, чтобы разозлить Россию. И тоже подчеркнул отдельно: учения — это послание Западу.

Владимир Путин приказал провести учения, имитирующие применение тактического ядерного оружия. Несколькими днями ранее Кремль дал гневную отповедь комментариям Эммануэля Макрона и Дэвида Кэмерона насчет конфликта на Украине.

Это похоже на предостережение западным союзникам Украины от дальнейшего участия в конфликте, который длится уже более двух лет. Некоторые западные партнеры Украины ранее выражали тревогу насчет эскалации боевых действий — на фоне опасений, что конфликт может выплеснуться за пределы Украины и привести к прямому противостоянию между НАТО и Россией.

А в New York Times пошли дальше — и расшифровали это послание.

Объявление об учениях стало самым откровенным предупреждением за более чем два года специальной военной операции на Украине — предупреждением о том, что Россия может применить тактическое ядерное оружие.

Исследователь российских ядерных сил Павел Подвиг заявил в интервью, что Россия проводила подобные учения и раньше, хотя и редко делала их достоянием общественности. На этот же раз цель состоит в том, чтобы послать громкий сигнал, считает он.

"Это реакция на конкретные заявления и напоминание о том, что у России есть ядерное оружие", — сказал Подвиг в телефонном интервью.

В отличие от стратегического ядерного оружия, которое всегда находится в состоянии боевой готовности, тактическое оружие хранится на складах вдали от бомбардировщиков, ракет или кораблей, которые могут его доставить, объяснил Подвиг. По его словам, в ходе учений подразделения российской армии наверняка отработают способы его развертывания. Но использовать его в контексте специальной операции на Украине бессмысленно, добавил он.

"Эта система оружия существует главным образом для того, чтобы послать сигнал", — сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
17.12.2014
Сможет ли Россия защитить свою территорию
10.04.2014
Генерал Бальцерович: Это будет ужасный, но не окончательный удар ("Wirtualna Polska", Польша)
30.09.2013
Ядерная верфь
29.04.2013
Еще раз о тринадцатой cтатье
19.01.2011
Состоится ли проект ЕвроПРО?
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 01:28
  • 1
В Белгородской области составят рекомендации по защите предприятий средствами РЭБ
  • 07.05 01:11
  • 3
Раскрыты подробности об американо-японском перехватчике гиперзвуковых ракет
  • 06.05 22:10
  • 1191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 19:07
  • 487
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.05 17:46
  • 278
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 17:11
  • 2714
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.05 16:35
  • 11
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 06.05 16:31
  • 13
Крылатые ракеты Х-101 и Х-102
  • 06.05 16:25
  • 3
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 06.05 15:50
  • 0
Steadfast Defender: На словах учения – на деле подготовка к войне
  • 06.05 09:29
  • 1
Американская помощь сама по себе не спасет Украину (Foreign Affairs, США)
  • 06.05 08:35
  • 1
Украина на краю пропасти, заявляет высокопоставленный военачальник (The Economist, Великобритания)
  • 06.05 08:26
  • 4151
Оценка Советского периода в истории России.
  • 06.05 04:01
  • 1
Ответ на реплику от "просто экспл"
  • 06.05 02:32
  • 6
О штурмовом танке для "современных боевых действий"