Агентство DARPA представило 12-тонный роботанк с зелеными светящимися глазами

Роботанк RACER

В соответствии с программой RACER агентство DARPA уже два десятилетия разрабатывает автономные транспортные средства, способные перемещаться в условиях бездорожья. На представленном недавно видео агентство показало испытания новейшего автономного танка RACER Heavy Platform (RHР).

Шестиметровый 12-тонный роботанк на платформе боевой машины Textron легко преодолел дистанцию в 48 км со скоростью 40 км/ч. Дизайн танка сразу бросается в глаза из-за необычных зеленых фар. Как сообщили в DARPA, это всего лишь «световой индикатор», показывающий, что RHР работает в автономном режиме. В дальнейшем он будет использоваться для поддержки других транспортных средств серии RACER. В качестве танка он сможет работать на совершенно новом уровне в экстремальных условиях. В DARPA планируют обновлять используемые автономные технологии каждые полгода. Серийная модель RHР будет заниматься разведкой, подвозом боеприпасов, прокладывать пути мотострелковым подразделениям — не исключено, что и под управлением искусственного интеллекта.

Александр Агеев