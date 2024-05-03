Российские сверхмалые космические аппараты получат новые двигатели

В России завершена разработка маневровых двигателей

В России завершена разработка маневровых двигателей, которыми будут оснащаться сверхмалые космические аппараты. Это пикоспутники с массой не ниже 100 граммов и не более 1 кг, фемтоспутники массой ниже 100 граммов, а также адоспутники, чья масса не превышает 10 граммов.

Данные аппараты можно выводить как облако из спутников и формировать их расположение в разных конфигурациях, тем самым создавая своеобразные сети, улавливающие космические частицы или работающие в качестве фазированных антенных решеток, обеспечивающих стабильные прием и передачу сигналов. По словам ведущего инженера РГРТУ Владимира Линькова, космическая техника активно развивается, и для выполнения дальнейших задач необходимы все более компактные аппараты. Новая российская разработка обеспечит миниатюрным спутникам высокую точность маневрирования. Также Линьков уточнил, что созданные в РГРТУ двигатели имеют матричную структуру, состоящую из очень мелких ячеек, включающих определенное количество зарядов в виде твердотопливных элементов. Данные ячейки можно размещать на различных элементах спутника или даже покрывать его полностью — они будут при необходимости включаться и корректировать направление движения аппарата. В РГРТУ уже объявили о создании полноразмерных моделей таких типов двигателей, которые по итогам тестов и различных испытаний будут дорабатываться и, конечно же, улучшаться.

Макс Антонов