Войти
Техкульт

Российские сверхмалые космические аппараты получат новые двигатели

153
0
0

В России завершена разработка маневровых двигателей

В России завершена разработка маневровых двигателей, которыми будут оснащаться сверхмалые космические аппараты. Это пикоспутники с массой не ниже 100 граммов и не более 1 кг, фемтоспутники массой ниже 100 граммов, а также адоспутники, чья масса не превышает 10 граммов.

Данные аппараты можно выводить как облако из спутников и формировать их расположение в разных конфигурациях, тем самым создавая своеобразные сети, улавливающие космические частицы или работающие в качестве фазированных антенных решеток, обеспечивающих стабильные прием и передачу сигналов. По словам ведущего инженера РГРТУ Владимира Линькова, космическая техника активно развивается, и для выполнения дальнейших задач необходимы все более компактные аппараты. Новая российская разработка обеспечит миниатюрным спутникам высокую точность маневрирования. Также Линьков уточнил, что созданные в РГРТУ двигатели имеют матричную структуру, состоящую из очень мелких ячеек, включающих определенное количество зарядов в виде твердотопливных элементов. Данные ячейки можно размещать на различных элементах спутника или даже покрывать его полностью — они будут при необходимости включаться и корректировать направление движения аппарата. В РГРТУ уже объявили о создании полноразмерных моделей таких типов двигателей, которые по итогам тестов и различных испытаний будут дорабатываться и, конечно же, улучшаться.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
14.08.2006
Boeing закупит российский титан
14.08.2006
В России завершены испытания новой модификации Ту-204
11.08.2006
Як-130 имеет хорошие перспективы и высокий экспортный потенциал
11.08.2006
Замминистра МЧС РФ посетил судостроительные предприятия Нижнего Новгорода
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
11.08.2006
Госдепартамент США не намерен отменять санкции против "Рособоронэкспорта" и "Сухого"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 02:27
  • 1138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.05 01:15
  • 52
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 02.05 20:46
  • 6
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 20:43
  • 119
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 20:33
  • 27
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 20:11
  • 30
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.05 19:58
  • 4
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 19:51
  • 1252
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 19:50
  • 27
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК