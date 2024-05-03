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Ростех

ОДК применяет искусственный интеллект для предикативной диагностики газотурбинных двигателей

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Пермское предприятие «ОДК-Авиадвигатель»
Пермское предприятие «ОДК-Авиадвигатель».
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Пермское предприятие «ОДК-Авиадвигатель» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха использует методы искусственного интеллекта при анализе испытаний лопаток вентилятора авиационных двигателей. Темы внедрения в производство передовых технологий обсуждались на технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство», прошедшем в Рыбинске.

Пермские двигателестроители активно внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ) сразу в нескольких направлениях. Стадию апробации проходит машинное зрение, разрабатываются большие языковые модели, среди них перспективным направлением является разработка чат-ботов, обученных на документации конструкторского бюро. Также методы машинного обучения используются для построения моделей предиктивной диагностики состояния агрегатов газотурбинных двигателей, находящихся в эксплуатации.

Некоторые задачи специалисты «ОДК-Авиадвигатель» уже решили. С применением методов машинного зрения анализируются результаты испытаний на статическую прочность и циклическую долговечность двухзамковых конструктивно подобных элементов рабочей лопатки вентилятора. Создана нейросетевая модель определения форм колебаний лопаток газотурбинных двигателей по изображениям, получаемым в ходе испытаний.

«Сотрудники предприятия сталкиваются с многочисленными вызовами времени. Чтобы эффективно решать сложнейшие конструкторские, технологические, производственные задачи, нужно максимально оптимизировать процессы и сокращать рутину. Для этого можно и нужно использовать технологии на основе ИИ, чтобы освобождать специалистам время и силы для решения приоритетных задач», – отметил начальник отдела систем инженерного анализа «ОДК-Авиадвигатель» Дмитрий Худяков.

Ключевой вызов для развития использования искусственного интеллекта в работе «ОДК-Авиадвигатель» – приобретение компетенций в данной области. Для этого специалисты пермского конструкторского бюро активно сотрудничают с вузами региона.

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