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РИА Новости

В Госдуме рассказали о планах усилить защиту Крымского моста

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На Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы РФ
На Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Слуцкий: Крымский мост надежно защищен, его охрана еще сильнее будет усилена

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Крымский мост надёжно защищён, его охрана ещё сильнее будет усилена, сообщил глава комитета Госдумы РФ по международным отношениям и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя информацию с намёками на атаку моста.

Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. К записи был прикреплен коллаж, где фотография переправы сочетается со снимком пуска ракеты. Посол также посоветовал "сфотографироваться на Крымском мосту", пока есть время. Вслед за Линкявичюсом пост с подобным намеком опубликовал и постпред Украины при ООН Сергей Кислица. На своей странице в соцсети Х он выложил список "шести основных типов мостов на 2024 год". Почти все они сопровождались наглядными изображениями и только "Керченские мосты" иллюстрировала пустая картинка.

"Украинские деятели даже не скрывают обсуждение на государственном уровне террористических планов. На псевдодипломатическом поприще на сей раз отличился постпред Украины при ООН Сергей Кислица, который решил повторить упражнения литовского посла в Швеции в соцсетях с намеками на уничтожение Крымского моста. Коллективные шизоидные фантазии! Мост – важнейший объект гражданской инфраструктуры, он надежно защищен, охрана будет только усилена", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

По его словам, НАТО "маниакально стремится добиться "стратегического поражения России", открыто поддерживая террористический режим на Украине. Но, как подчеркнул Слуцкий, эта цель недостижима.

"Столтенберг (генсек НАТО Йенс Столтенберг - ред.) пустил "шапку" по кругу - НАТО ищет еще 100 млрд долларов на помощь Украине. Все западное оружие, поставленное хунте, будет уничтожено или пополнит коллекцию трофеев. А 100 млрд, если их удастся наскрести у беднеющей на глазах Европы, сгорят в топке войны "до последнего украинца" за интересы США", - отметил он.

Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.

В 2022 году 8 октября был совершен подрыв Крымского моста. За этим терактом, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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