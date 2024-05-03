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ТАСС

Захарова уверена, что Кэмерон действительно сказал о праве Киева атаковать РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве 16 ноября 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи в Киеве 16 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон действительно сказал о праве Киева атаковать РФ, но резонанс от его слов вынудил Лондон дать заднюю. Таким образом дипломат прокомментировала решение Reuters отозвать публикацию со словами Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.

"Через два часа после публикации слов главы МИД Британии Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием, Reuters ликвидировало свою публикацию", - написала дипломат в Telegram-канале. "На наших глазах разворачивается "чисто английское убийство". Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters", - подчеркнула она.

Как поясняется на сайте Reuters, соответствующая информационная заметка отзывается на время "пересмотра некоторых деталей сообщения". Агентство пообещало опубликовать новую версию "в надлежащее время", но пока этого сделано не было.

Захарова, комментируя слова Кэмерона еще до удаления публикации, заявила, что "Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в свое время сделали выкормленные западниками террористы "Аль-Каиды (запрещена в РФ - прим. ТАСС)". 

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Великобритания
Россия
Украина
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