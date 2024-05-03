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ТАСС

РФ призвала партнеров воздержаться от участия в конференции по Украине в Швейцарии

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Здание МИД РФ в Москве
Здание МИД РФ в Москве.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россия призывает партнеров из стран мирового большинства воздержаться от участия в конференции по Украине в Швейцарии, чтобы не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Призываем также наших партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в таких форумах, чтобы не дать втянуть себя в очередные антироссийские провокации Киева и Запада, которые нацелены не на мир, а на продолжения противостояния с Россией", - подчеркнула дипломат.

Ранее Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сообщил, что Берн пригласил на конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению властей страны, Россия "на данный момент" не входит в число приглашенных. 

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Страны
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
БРИКС
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