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В США представили новую версию Bradley с «Железным кулаком»

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Фото: US Army
Фото: US Army.

TWZ: армия США представила БМП M2A4E1 Bradley с комплексом защиты Iron Fist

Армия США представила новую версию боевой машины пехоты (БМП) Bradley с комплексом активной защиты Iron Fist («Железный кулак»). Об этом пишет The War Zone (TWZ).

В офисе программы сухопутных боевых систем армии (PEO GCS) рассказали, что обновленную машину представили на прошлой неделе. «M2A4E1 является самой современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist», — сообщили в ведомстве.

Комплекс Iron Fist Light, установленный на Bradley, состоит из двух пусковых установок с защитными боеприпасами, четырех радаров и камер. После обнаружения атакующего боеприпаса камерами или радаром система выпускает боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью, который разрушает цель.

Отмечается, что установка Iron Fist стала возможной только на Bradley модификации M2A4, которая получила новую вспомогательную силовую установку. В публикации предположили, что комплекс активной защиты также сможет поражать атакующие машину дроны-камикадзе.

Помимо «Железного кулака», M2A4E1 получила улучшенный ночной прицел наводчика с повышенной четкостью изображения и блок контроля параметров окружающей среды.

В феврале стало известно, что американскую БМП M2 Bradley, которую российские военные захватили в зоне специальной военной операции, изучат специалисты.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
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