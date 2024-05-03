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ТАСС

СМИ: украинская армия может вновь потерять Херсон

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Херсон
Херсон.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 2 мая. /ТАСС/. Украинская армия испытывает большие трудности на фронте, тогда как российские вооруженные силы усиливаются и могут вернуть под свой контроль Херсон. Об этом сообщила телекомпания RTS, побеседовавшая с артиллеристом ВСУ, подразделение которого дислоцировано на юге Украины, в районе Херсона.

Военнослужащий по имени Вадим, только что вернувшийся с передовой, рассказал, что украинским артиллеристам на правом берегу Днепра, стало крайне сложно защищать бойцов ВСУ, занимающих позиции на другом берегу. Большой урон им наносят российские БПЛА, которые ВСУ "не может подавить из-за отсутствия оборудования". Эти позиции крайне уязвимы, и они постоянно находятся под огнем российских войск, констатировала RTS. Цена сохранения этих позиций огромна для киевских войск. Украинские солдаты, которыми встречалась съемочная группа, рассказывали, что "видели, как было уничтожено три четверти их бригады". "Мы стараемся им максимально помочь, прикрыть нашу пехоту на левом берегу, но не можем этого сделать. К сожалению, они гибнут", - рассказал Вадим.

По его свидетельству, по сравнению с первыми месяцами войны, когда ВСУ "проявляли изобретательность в использовании беспилотников", сейчас ситуация изменилась, поскольку ВС России адаптировались. Теперь РФ производит БПЛА "в больших масштабах". В целом украинская артиллерия явно ощущает реальный рост мощи российской армии, констатировала телекомпания. И наоборот, киевским войскам серьезно не хватает техники. Помимо беспилотников, им недостает самолетов, танков и особенно боеприпасов. Причем украинские солдаты зачастую не имеют доступа даже к самому базовому минимуму. Вадим сообщил, что бронежилет он купил на собственные деньги. Кроме того Киев ощущает нехватку солдат для проведения ротации личного состава - слишком много военнослужащих погибли или были тяжело ранено, и страна изо всех сил пытается мобилизоваться, констатировала RTS.

Худшее для ВСУ еще впереди

Однако артиллерист считает, что худшее еще впереди. Позиции ВСУ в районе Херсона ежедневно подвергаются бомбардировкам. "Думаю, мы рискуем снова потерять город", - сказал Вадим. Другие украинские солдаты приходят к тому же заключению. Для них "война уже проиграна", потому что "противник слишком силен", заметила телекомпания. Она обратила внимание, что "американская и европейская военная помощь остается недостаточной и систематически прибывает слишком поздно". По словам RTS, у некоторых военнослужащих ВСУ, как у Вадима, усталость настолько велика, что закралось "подозрение в заговоре". "Когда нам удалось перейти в наступление, мы продвинулись на километр менее чем за полчаса. И все же мы получили приказ не двигаться вперед так быстро, - рассказал Вадим. - Полагаю, что интересы играют роль в глобальном масштабе. Кому-то война всегда приносит деньги, и я думаю не только о Зеленском", - заключил артиллерист. 

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Россия
США
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Минoбороны РФ
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