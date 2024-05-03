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Военное обозрение

Главу нацразведки США вызвали в сенат в связи с ситуацией на поле боя в украинском конфликте

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Источник изображения: topwar.ru

На слушания в американский сенат была вызвана глава национальной разведки Эйврил (Аврил) Хейнс. Основной вопрос, который интересовал на этот раз сенаторов, касался украинского конфликта и потенциала российской армии. Примечательно, что этот интерес возник на фоне многочисленных заявлений ряда американских генералов об «иссякающем военном потенциале России» и о «нехватке оружия и боеприпасов». Видимо, отдельным сенаторам в США надоело это слушать, видя, что украинская армия в последние месяцы только и делает что отступает, сдавая позиции «армии с иссякающим потенциалом».

Эйврил Хейнс в ходе слушаний дала понять, что слухи о якобы иссякающем военном потенциале Российской Федерации на поле боя сильно преувеличены. По словам Хейнс, ВС РФ добиваются перевеса и при использовании обычных вооружений.

Директор нацразведки США:

Мы видим сдвиг на поле боя в пользу Москвы. У России есть потенциал для тактических прорывов на разных участках линии фронта, включая Донецкий и Харьковский.

По словам Хейнс, российские войска демонстрируют прогресс.

У Эйврил Хейнс сенаторы поинтересовались, где именно, как считает разведка США, может остановиться украинский конфликт и каким может быть дальнейшее развитие ситуации. Глава службы, осваивающей десятки миллиардов долларов ежегодно, не смогла ответить на этот вопрос.

Хейнс:

Вполне очевидно, что скорого улучшения для Украины ситуации на поле боя не приходится.
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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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