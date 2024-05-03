Американист: США маниакально одержимы идеей милитаризации космоса

Американист Блохин: Китай небезосновательно обвиняет США в милитаризации космоса
МИД Китая назвал США самой мощной движущей силой милитаризации космоса. В эфире радио Sputnik мнение по этому вопросу высказал американист Константин Блохин.
США представляют наибольшую угрозу безопасности в космосе, заявил МИД Китая.
"Они (США, – ред.) – самая мощная движущая сила милитаризации космоса и превращения его в театр военных действий, а также самая большая угроза космической безопасности", – приводит РИА Новости заявление МИД КНР.
В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон намеренно клевещет на Пекин, чтобы оправдать расширение собственной военной мощи в космическом пространстве.
В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин прокомментировал ситуацию.