Американист: США маниакально одержимы идеей милитаризации космоса

Американист Блохин: Китай небезосновательно обвиняет США в милитаризации космоса

МИД Китая назвал США самой мощной движущей силой милитаризации космоса. В эфире радио Sputnik мнение по этому вопросу высказал американист Константин Блохин.

США представляют наибольшую угрозу безопасности в космосе, заявил МИД Китая.

"Они (США, – ред.) – самая мощная движущая сила милитаризации космоса и превращения его в театр военных действий, а также самая большая угроза космической безопасности", – приводит РИА Новости заявление МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон намеренно клевещет на Пекин, чтобы оправдать расширение собственной военной мощи в космическом пространстве.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин прокомментировал ситуацию.

"США просто до маниакальности одержимы идеей милитаризации космоса, потому что лидерство в космической сфере позволит лидировать и на земле. Очевидно, они хотят достичь так называемого полного спектра доминирования во всех сферах, в том числе и в космической. Эту идею рассматривает в первую очередь Пентагон. Так что это небезосновательные обвинения со стороны Китая. Американская спутниковая группировка – одна из мощнейших в мире. Выход США из различных договоров, направленных на стратегическую стабильность, это тоже опосредованная борьба за космическое пространство. Американцы рассчитывают, что они будут там номером один", – сказал Константин Блохин.