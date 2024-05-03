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Военное обозрение

Представитель Пентагона: ядерное оружие РФ в космосе может сделать непригодной к использованию околоземную орбиту

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Источник изображения: topwar.ru

Белый дом продолжает нагнетать атмосферу вокруг выдуманных самими американскими властями якобы существующих у Москвы планов по применению в космосе ядерного оружия. Одновременно Вашингтон обвиняет в наличии таких намерений и Китай, что совсем неудивительно.

Обычно, как это сложилось издавна, все подобные претензии означают, что сами Штаты намереваются совершить очередной опасный шаг, на этот раз в части милитаризации космоса. Ну или как минимум Пентагон под очередную байку о новой стратегической угрозе не только Америке, но и всему миру, естественно, попросить дополнительные миллиарды на финансирование программ по противостоянию «коварным русским и китайцам» у Конгресса.

Дабы навести ещё большей жути, американские пропагандисты-фантазеры начинают строить прогнозы последствий применения российскими военными ядерного оружия в космосе. О последствиях возможных «звездных войн» на слушаниях в подкомитете Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США рассказал помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны заявил законодателям в среду, что Россия разрабатывает «неизбирательное» противоспутниковое ядерное устройство, которое будет представлять угрозу для всех спутников, эксплуатируемых странами и компаниями по всему миру.

Концепция, которой мы обеспокоены, заключается в том, что Россия разрабатывает и — если мы не сможем убедить их в обратном — в конечном итоге запускает в космос ядерное оружие, которое будет оружием неизбирательного действия

— приводит «пророчество» американского военного чиновника телеканал NBC News.

При этом Пламб все же отметил, что новая угроза «не является неизбежной», но Пентагон и «вся администрация Байдена» обеспокоены этой российской программой. Отвечая на вопрос конгрессменов о потенциальном эффекте от применения такого оружия, Пламб сказал, что низкая околоземная орбита, насыщенная большим количеством спутников, в результате станет непригодна для использования, возможно, на срок до года из-за излучения от ядерного взрыва.

Комментарии Пламба — это первый случай, когда администрация Байдена обсуждает потенциальный российский противоспутниковый потенциал на открытых слушаниях в Конгрессе, отмечает издание. Выступление Пламба последовало аккурат после того, как во вторник министр обороны Ллойд Остин, не упоминая конкретное оружие, разрабатываемое Россией, заявил на другом слушании в Палате представителей, что ядерный взрыв в космосе «будет иметь разрушительные последствия для многих наших возможностей в космосе» и выведет из строя спутниковые группировки других стран.

Так и хочется добавить: выходит, и российских, и китайских, и индийских, и даже иранских. Зачем, спрашивается, это реальное самоуничтожение собственных спутников и космических аппаратов дружественных РФ стран нужно Москве? К сожалению, никто из конгрессменов не догадался задать этот вопрос главе Пентагона и его подчиненному, что вызывает большие сомнения в их адекватности. Впрочем, глядя на поведение президента Байдена, да и некоторых престарелых конгрессменов, удивляться особо нечему.

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Китай
Россия
США
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Ядерный щит
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