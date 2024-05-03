Побывавшие на Украине западные наемники признали, что их навыки "атрофировались"

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Западные наемники, побывавшие на Украине, признали, что их навыки ведения боевых действий "атрофировались". Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на американских военных.

"Мы настолько привыкли к идее ведения партизанских войн, борьбы с террористами и всеми остальными, что забыли, что значит на самом деле вести войну", - сказал один из американских наемников, побывавших на Украине. По его словам, сосредоточив внимание на войнах на Ближнем Востоке, США и некоторые из их союзников по НАТО в Европе позволили "атрофироваться навыкам", необходимым для такого рода конфликтов.

Американский наемник пояснил, что большая часть подготовки военных в США ориентирована на партизанскую войну, а не на "реальную борьбу с почти равным противником, как это было бы с Россией или Китаем". По его словам, он видел, как многие западные солдаты испытывают трудности, потому что на Украине все происходило не так, как они ожидали.

Как сообщили ТАСС 25 апреля в пресс-службе Следственного комитета РФ, в боевых действиях на стороне Украины участвуют "более 3 100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США, Канады, Великобритании и Грузии".