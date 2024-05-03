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ТАСС

Макрон считает, что Россия не сможет долго поддерживать траты на оборону на текущем уровне

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что Россия не сможет долго поддерживать свои затраты на оборону на текущем уровне. В интервью британскому журналу The Economist он заявил, что это якобы позволит Западу в долгосрочной перспективе выйти победителем из противостояния с РФ.

"Сегодня одно из преимуществ России в том, что она может много инвестировать [в оборону] и много производить, так как создала для этого базу. С военной точки зрения, это непосильные в долгосрочной перспективе затраты. Стране, ВВП которой меньше, чем у Франции, Германии и Соединенного Королевства, не по силам выделять треть своего бюджета на оборону, - утверждал Макрон. - Если мы объединим усилия, то сможем добиться успеха, поэтому так верна знаменитая фраза о том, что "вместе мы - сила". Именно в этом сила европейцев".

По словам президента Франции, сегодня Россия "из-за своих действий и тех решений, которые она принимала в моменты выбора", якобы "стала угрозой европейской безопасности". Согласно его утверждениям, это произошло несмотря на то, что Франция, Германия и США стремились предотвратить подобное развитие событий.

Макрон подчеркнул, что не жалеет об участии Парижа в переговорах в нормандском формате и участии в выработке Минских соглашений. "Мы были правы, выбрав дипломатический путь. Я не жалею ни о чем из того, что мы делали за эти годы. Эти шаги, безусловно, замедлили развитие событий, а также позволили нам сформулировать общие европейские требования в отношении [президента РФ Владимира] Путина", - отметил он.

По словам Макрона, теперь, чтобы успешно противостоять России, европейским странам необходимо скоординировано использовать и развивать свой оборонный потенциал, осуществлять более тесное стратегическое сотрудничество и "выработать эффективную и реалистичную стратегическую концепцию совместной обороны", в которой "будет место дискуссии о ядерном оружии в тех рамках, которые уже регламентируют его использование, и без их изменения". 

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Ядерный щит
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